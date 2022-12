Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de Lakens Kirsten deelt het bed met haar personal trainer: ’Hij noemt mij een milf’

„Ik kwam met Daan aan de praat en vertelde hem dat ik een broertje dood heb aan sporten.” Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Kirsten (45). Ze heeft een relatie, vier kinderen en is a-sportief, maar is tegenwoordig dagelijks in de sportschool te vinden vanwege Daan (26). Hij is personal trainer en maakt haar met zijn gespierde lijf het hoofd op hol.