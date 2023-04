Over deze vijf dingen in de Bachelorette-reünie móeten we het hebben!

1. Plottwist Bachelorette reünie

Say what?! Wat een spanning en wát een plottwist. Sylvia is rond kerst vorig jaar naar haar kersverse liefde Joris op Sint Maarten gevlogen, veilig in de businessclass met een glas champie in de hand. Maar zo ontspannen als de vlucht, was de landing allesbehalve. Want blijkbaar is de Bachelorette in de lucht stiekem gefilmd, terwijl ze zich versprak. Oftewel, om in de woorden van Syl te spreken: ze is gesnitcht. Verraden door een medepassagier, die dit filmpje heeft doorgestuurd naar een van de welkbekende juicechannels. Dus daar ging het ‘Hello Goodbye’-moment op het Caribische vliegveld, want Sylvia is door de makers van The Bachelorette linea recta teruggefloten. Euh teruggevlogen.

2 . Cliffhangers

Douze points voor het spannende muziekje in de montage als Joris en Sylvia thuis worden gefilmd. Het einde van de reünie-aflevering lijkt wel vijf cliffhangers te bevatten. Ze zijn wel bij elkaar, ze zijn niet bij elkaar. Oh, toch weer wel. Daar kunnen ze bij ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ nog een puntje aanzuigen. Enfin, ík ben zelfs blij dat ze elkaar toch weer hebben gevonden. Want wat is het een prachtig plaatje samen.

3. Bachelorette-Malcolm

Maar voordat we bij de cliffhanger zijn en de reünie goed en wel begonnen is, wordt het eerst uiteraard nog even de Malcolm-show. Ik was die man en zijn hele attitude eindelijk vergeten. Gelukkig is presentatrice Monica on fire en stelt hem terecht de vraag of zijn hele Shakespeare situatie wel zo’n slim idee was op de rode loper. Maar sarcasme komt duidelijk niet in zijn woordenboek voor, als hij de tekst vervolgens nóg een keer in het Zweeds gaat opvoeren. Precies, héél creepy.

4. Blauwtje

Monica Geuze stelt eindelijk de vraag der vragen. Oftewel lekker op z’n Moons: “Wanneer ging er nou een keer gebekt worden?!” Tjeerd geeft als enige met een rood hoofd zijn blauwtje toe.

5. Eind goed al goed?

Aan aandacht hebben de achtergebleven mannen geen gebrek. Ze krijgen blijkbaar dagelijks spannende berichtjes van geïnteresseerde vrouwen in hun inbox. Monica is trouwens wel érg benieuwd naar welke mannen nog steeds vrijgezel zijn of toch al aan de ketting liggen. Volgens Malcolm – daar hebben we hem weer - is hij degene die niets met die berichtjes doet. Ahum, degene die het hardst roept… Enfin. Rick heeft zelfs via een DM een meisje uit Bonaire aan de haak geslagen. Hij zegt dat het goed zit, maar ze hebben elkaar nog niet ontmoet. In ieder geval hebben de mannen díe een vriendin hebben, deze relatie alsnog aan het programma overgehouden. Eind goed al goed dus.

