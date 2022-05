Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Brigitte (54): ’Ik heb één beachclub moeten verkopen’

Door Mariëlle Wisse

„Toen ik geruchten hoorde over het sluiten van de horeca, wuifde ik die weg.” Ⓒ Sasha Lambert

Niks QR-codes of testen voor toegang, we kunnen weer zonder gedoe een feestje vieren. En daar zijn niet alleen wij heel blij om, maar ook de vrouw die daarvan moeten leven. Brigitte van Benschop (54) is eigenaar van Beachclub Titus in Kijkduin. Ze heeft een relatie.