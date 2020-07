‘We moeten in de toekomst anders gaan reizen’

Doets, zakenvrouw van het jaar 2017, zet haar vraagtekens bij ons idee van economische voorspoed. We leven in een systeem waarin geld boven mensen staat. Het streven naar alsmaar meer is niet natuurlijk, stelt zij in haar nieuwe boek Bloei. „Corona is een wake-upcall. Het virus toont voor het eerst dat gezondheid en welzijn wél op de eerste plaats kunnen staan.”

In de podcast ‘Zo doet zij dat’ spreekt Vrouw-redacteur Sabine Leenhouts met inspirerende vrouwen die haar door deze onzekere coronatijden heen helpen. In deze aflevering: zal onze manier van reizen veranderen door de coronacrisis? Hoe streef je naar bloei in plaats van groei? En wat doe je als je bedrijf in één dag van honderd naar nul gaat?

Luister de wekelijkse podcast van Vrouw hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.