’Tips voor brillenglazen’

1. Multifocale glazen

„Multifocale glazen zijn brillenglazen waarmee je zowel veraf als dichtbij goed kunt zien. Ze worden geadviseerd wanneer je niet goed ziet in de verte en ook moeite hebt/krijgt met lezen.”

2. Multifocale versus varifocale glazen

„Daartussen zit geen verschil. Het zijn allebei benamingen voor hetzelfde type glas waarmee je veraf en dichtbij goed kunt zien. Varifocaal of multifocaal is slechts een type glas en geen keurmerk. Er kan dus wel kwaliteitsverschil zijn.”

3. Nightview glazen

„Veel mensen hebben last met kijken in het donker. Dat wordt veroorzaakt doordat pupillen in het donker groter worden. Met moderne brillenglazen kan dat verschil gecompenseerd of gecorrigeerd worden waardoor je ook in het donker rustig en scherp ziet. Sommige opticiens adviseren gele glazen in het donker maar dat is geen goed idee: die nemen de schittering weg maar ook veel contrast waardoor je soms juist minder ziet.”

4. UV-straling

„Moderne brillenglazen van topmerken (ook de transparante) met een hogere brekingsindex (van 1.6 of hoger) beschermen - net als zonneglazen - in de meeste gevallen tegen schadelijke UV-straling. Voor glazen van het merk ZEISS geldt dat ze állemaal beschermen tegen schadelijke UV-straling (dus ook de lagere indexen).”

5. Computerbril/kantoorbril

„Bij dit type glazen wordt de leesafstand zo gekozen dat het beeldscherm en het toetsenbord haarscherp zijn. Die afstand is vaak anders dan in het geval van een krant of boek. Bovendien wordt de hoogte van het leesdeel anders ingeslepen: bij een boek kijk je meer naar beneden, bij een beeldscherm meer vooruit. Een goede opticien meet dat allemaal nauwkeurig op zodat je houding op kantoor zo natuurlijk mogelijk is. Dat voorkomt rug- en nekklachten, hoofdpijn en vermoeide ogen.”

6. Tip voor relaxed kijken

„Dit ligt niet zo zeer aan de glazen maar aan de nauwkeurigheid van de oogmeting en de aandacht die een opticien daaraan besteedt. Een goede opticien neemt er de tijd voor, doet de juiste metingen, vraagt naar je werk en levensstijl en past zijn advies daarop aan. Het maakt uit of je de hele dag achter de computer zit en veel dichtbij kijkt of juist veel onderweg bent en vooral in de verte kijkt.”

7. Droge ogen

„Droge ogen kunnen meerdere oorzaken hebben en er zijn ook meerdere oplossingen. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen maar stap binnen bij een van onze winkels en vraag om advies. Onze specialisten zijn je graag van dienst!”

8. Digitale glazen

„Hiermee worden moderne brillenglazen bedoeld die afgestemd zijn op een levensstijl waarin digitale apparatuur zoals je telefoon, tablet en computer een grote rol spelen. Door die apparaten kijken we veel meer dichtbij dan vroeger. Moderne brillenglazen kunnen daarop afgestemd worden waardoor je minder last hebt van vermoeide ogen.”

9. Kinderen

„Vaker dan vroeger hebben kinderen al jong een bril nodig. Dat komt waarschijnlijk omdat ze minder buitenspelen en (te) vaak op hun mobieltje en/of tablet kijken. Een bril lijkt niet zo erg maar kinderen die al jong bijziend zijn, lopen het risico dat die bijziendheid zich ontwikkelt. En hoge sterktes kunnen op latere leeftijd tot ernstige problemen leiden. Veel van onze opticiens doen daarom tegenwoordig aan ’myopie (bijziendheid, red.) management’ waarmee de ontwikkeling van bijziendheid geremd kan worden. Laat de kinderogen in ieder geval regelmatig controleren: voorkomen is immers beter dan genezen!”

