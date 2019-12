Alleen zo voorkom je het Sinterklaas Surprise Stress Syndroom!

Het syndroom kent verschillende varianten. Er is natuurlijk de stress van jengelende kinderen die zelf hun surprise moeten maken, maar waarbij het niet wil lukken en die je moet zien te motiveren. Of de variant waarin de ouders zich verplicht voelen om het kind in kwestie te ’helpen’ (lees: al het werk te doen terwijl het kind verveelt toekijkt, en ongemerkt zoveel mogelijk pepernoten en marsepeinen kikkers naar binnen schuift). Beide vormen leiden tot zweterige handpalmen.

En dan heb je nog een derde vorm, die waarbij je kind met een kersvers jeugdtrauma uit school komt omdat de rest van de klas waarheidsgetrouwe Nintendo Switches, de stad Pompeï in rietjes of een levensgrote replica van Ozosnel van pingpongballen hadden geknutseld, en hijzelf aan kwam zetten met een gewaterverfde schoenendoos omdat je de enige ouder bleek te zijn die in de veronderstelling was dat het kind zélf moest knutselen. En ja, dat is niet alleen lullig voor je eigen kind, maar ook voor het kind dat de met kindertraantjes doordrenkte surprise in ontvangst moet nemen.

Nu ben ik niet zo’n zure fles azijn die meteen roept dat surprises maken maar helemaal verboden moet worden. En ik wil ook geen waardeoordeel uitspreken over zogenaamde ’curling ouders’ die hun architectonische droom tot uiting laten komen in de surprise van hun kind, of de onvoorwaardelijk ouderschap-praktiserende types die voet bij stuk houden en hun kind zelf laten zwoegen, zonder daarbij complimentjes uit te delen (,,Mooi he mama?” ,,Hm. Wat vind je er zélf van, Reiger? Geeft het je een blij gevoel?”).

In mijn ideale wereld zouden ouders goedkeurend aan de keukentafel zitten - ondertussen zelf die pepernoten naar binnen schuivend - en zo nu en dan een pedagogisch verantwoorde tip geven aan hun blijmoedige kind dat met rode wangetjes van opwinding en wars van enige frustratie een surprise in elkaar flanst.

Maar we weten allemaal dat dat een utopie is. Het beste wat we kunnen doen, is voortaan van tevoren afspreken: helpen we (lees: maken we die surprise zelf) of niet? En ons daar dan ook aan houden. Die SSSTS nemen we dan maar op de koop toe.

