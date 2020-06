Daghoroscoop 11 juni

VANDAAG JARIG

Uw liefdeleven kan tijdens de zomer op z’n kop komen te staan, door uzelf of door toedoen van uw partner. Houd dus rekening met turbulentie in die sector. Bereidt u en tweede huwelijk voor, dan verbeteren de vooruitzichten na 20/12, al lijkt er sprake van vertraging. Wacht liever tot 2021.

RAM

U kunt in uw carrièreplanning te drammerig zijn en daar kunnen anderen bot op reageren. Gesprekken met kinderen verlopen echter goed en recreatieve bezigheden eveneens. Vrijgezellen staat een leuke flirt te wachten én een goed advies.

STIER

Een ochtendhumeur kan uw hele dag verknallen. U hebt behoefte aan mentale rust en wilt niet steeds in discussie over wat goed is en wat slecht in de samenleving. Tracht u afzijdig te houden zonder desinteresse uit te stralen.

TWEELINGEN

Als u optimistisch bent zult u uzelf goed weten te presenteren, maar werken voor anderen vindt u vaak zonde van uw tijd. Schrijf u in voor een cursus over een onderwerp dat nieuw voor u is. Een reis zal voorspoedig verlopen.

KREEFT

U weet intuïtief hoe u een gezondheidsprobleem of een lastige situatie op het werk moet aanpakken. Uw organisatievermogen zal indruk maken. Herzie of herschrijf wat u op papier hebt gezet als basis voor een creatief werkstuk.

LEEUW

De kosmos is u goed gezind. Waar het zakelijke belangen betreft bent u op de juiste weg, maar weet te geven en te nemen in gesprekken over geld. Als u een andere baan ambieert zijn de komende maanden geschikt om te solliciteren.

MAAGD

Hoewel u een hechte band hebt met familie kan een financieel probleem of een heikele kwestie de sfeer drukken. Op een dag als vandaag kan het vriezen en dooien. Laat u over zaken en financiën voorlichten door een buitenstaander.

WEEGSCHAAL

Er dreigt een scherpe concurrentiestrijd. Wees niet bang te zeggen wat u op het hart hebt al kunt u van een koude kermis thuiskomen als u probeert anderen voor uw karretje te spannen. Spanning kan uw liefdeleven belemmeren.

SCHORPIOEN

Er zal genoeg te beleven zijn. Een kind kan u op de e. o.a. manier een trots gevoel bezorgen. Een gesprek met een zaakwaarnemer of adviseur zal goed verlopen. Een vriend(in) kan echter moeilijk te doorgronden zijn.

BOOGSCHUTTER

Een financiële kwestie lijkt zich in uw voordeel te ontwikkelen. Neem de leiding als er iets georganiseerd moet worden. Plezier en zaken gaan nu goed samen. Iemand kan een leuke verrassing voor u in petto hebben.

STEENBOK

Er wachten u nieuwe zakelijke kansen. Een combinatie van gezond verstand en concentratie zal winst opleveren. Sluit vriendschappen en neem deel aan groepsactiviteiten. Verdiep u in een voorstel waarop u eventueel wilt ingaan.

WATERMAN

Een geschikte dag om uw financiële positie te verbeteren, maar een ongeschikt moment om een lening terug te vragen. Concentreer u op uw carrière. Besef tijdig dat een geliefde zich verwaarloosd kan voelen; een gesprek is verstandig.

VISSEN

Dagelijkse beslommeringen worden u wel eens te veel; voel u niet schuldig als u de routine doorbreekt. Via vrienden kunt u een kans krijgen die met reizen te maken heeft. Besef dat uw partner degene is die u het meest kunt vertrouwen.