7 superhandige tips voor als je klein woont

1. Wees flexibel

Volgens Marja is een positieve instelling de enige echte basis als je klein woont. “Daar begint het mee. Ik heb vroeger met mijn gezin in een kleine kamer gewoond, maar daar zijn we nooit negatief over geweest. Kijk naar wat er wél kan, in plaats van alleen maar te denken aan wat je niet hebt en wat er niet past,” zegt Marja.

“We vonden het bijvoorbeeld belangrijk dat de kinderen een speelhoekje hadden, maar ze konden zich ook hartstikke goed vermaken met de eettafel die een echte ‘hut’ was voor ze. Als je er zelf voor open staat, staan je kinderen dat ook.”

lees ook: Wat een verschil! Zó viel Trijntje Oosterhuis 24 kilo af

2. Ruim op

Daarna: alle overbodige rommel het huis uit. Op een kleine ruimte wil je niet struikelen over allerhande overbodige troep. Zo voorkom je een benauwd en onrustig gevoel. Marja: “Toen ik van een enorm vrijstaand huis met 5 slaapkamers naar een tiny house verhuisde, kon ik natuurlijk niet alles meenemen. Kijk kritisch naar je spullen: wat heb ik nodig? Wat kan ik weggooien en wat kan ik verkopen? Weg met al die ballast!”

3. Stapelen

Als je kinderen hebt, blijft het stapelbed een uitstekende oplossing. Zo heeft Marja het destijds ook aangepakt. “We hebben er zelfs nog een gordijn voor gespannen, zodat de kinderen het gevoel kregen dat ze toch een eigen kamertje hadden. Ze hebben regelmatig tegen andere mensen verkondigd dat ze een grote kamer hadden.”

Lees ook: Monique over de breuk met André Hazes: we waren echt uit elkaar

4. Multifunctioneel

Om ruimte te besparen, kun je voor multifunctionele meubels kiezen. Een goede slaapbank is overdag een comfortabele bank, en klap je ’s avonds uit tot een heerlijk bed (en wees niet bang, ze zijn tegenwoordig absoluut niet meer zo lelijk en suf als vroeger). Een houten kruk is ook prima te gebruiken als tafeltje of nachtkastje. Geef ’m een leuk likje verf en klaar.

5. Verschillende ruimtes creëren

Als je leeft en slaapt in dezelfde ruimte, kun je met een room divider heel goed verschillende ruimtes creëren. Nee, je hoeft niet meteen ouderwetse kamerschermen in te slaan. Een brede open boekenkast of een bank dwars plaatsen doet ook al wonderen. Marja: “Mijn zoon woont samen op 30 vierkante meter. Hun bed staat in de woonkamer en door een room divider hebben ze toch een soort aparte ruimtes.”

Lees ook: Vertel eens eerlijk: hoeveel weeg jij?

6. Spiegels

Door wandgrote spiegels in je kamer te plaatsen, lijkt de ruimte dubbel zo groot te worden. Werkt als een tierelier. En zo kun je natuurlijk ook altijd kijken hoe goed je eruitziet. Fijne bijkomstigheid, toch?

7. Zelf meubels maken

Mocht je nou echt de smaak te pakken hebben: in plaats van standaard meubels uit de winkel in jouw huis te proppen, kun je ook zelf of met een andere handige Harry aan de slag om meubels op maat te maken. Kijk goed naar hoe je de ruimte optimaal kunt benutten. Past een standaard maat bed niet? Iets korter of kleiner wellicht wel. “Mijn slaapbank was eerst een stuk groter, maar heb ik omgebouwd tot eenpersoonsbank,” zegt Marja. Klussen maar!

Lees ook: Marloes werd weduwe op haar 28e: Mensen zwijgen uit angst iets verkeerds te zeggen

Wil jij meer handige tips van VROUW lezen? Lees dan de andere verhalen uit onze rubriekLijstje!