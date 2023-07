Ben jij een zweter? Kies dan voor deze deodorant!

Wie veel zweet, kiest het beste voor een antitranspirant met toevoeging van aluminium zirkoniumzouten. Die remmen de productie van transpiratievocht waardoor je minder last van enorme zweetplekken hebt.

Niet iedereen kan tegen een deo, want deze kan ook de huid irriteren. Hoe gevoeliger de huid, des te belangrijker het is om een zo natuurlijk mogelijke deo te kiezen. Een roller/stick is vaak wat milder dan een spray. Producten met meer dan 15% aluminiumzout en alcohol irriteren het meest. Maak de huid goed droog voordat de deo wordt aangebracht of dep de oksels vooraf met wat babypoeder.

In feite zorgt een deo ervoor dat de huid zuur wordt gemaakt met chemische toevoegingen, waardoor bacteriën worden geremd en je minder gaat ruiken. Veel last van transpiratie? Dan werkt een roller doorgaans beter omdat de emulsie de huid sneller bereikt en intrekt. Een deo hoef je in principe niet dagelijks te gebruiken, hoewel veel mensen dat wel doen. Met een effectieve deo zou twee à drie keer per week voldoende moeten zijn. Veeg de deo in twee delen omhoog en weer omlaag voor voldoende dosis.

Solid deo care organic Coconut oil van Lovea

Gegarandeerd 24-uursbescherming dankzij absorberende poeders. De exotische vakantiegeur van biologische kokosolie zit in een handige stick die gelijkstaat aan twee roldeodorants. Prima besparing.

Prijs: € 10,99 (Lovea)

Inhoud: 50 ml

Vegan spray jasmine ho wood van Happy Earth

Deze vegan, uniseks deospray zonder drijfgassen is goed voor je huid en voor de aarde. Hij bevat 100% natuurlijke ingrediënten en de geur jasmine ho wood zorgt voor een blije boost en 24-uurs frisheid.

Prijs: € 8,49

Inhoud: 100 ml

Women Dark Rose spray, 150 ml € 3,99 van Vogue bij Kruidvat

Dit is niet alleen een deo, maar ook een parfum. De sensuele geur met de roos als basis is gecombineerd met aromatisch hout en amber geurnoten, wat perfect bij zwoele zomeravonden past.

Prijs: € 3,99

Inhoud: 150 ml

Roll on Cedar Bergamot van Fine via Retreat

Verslavende, uniseks vloeibare deodorant in een duurzame roll-on verpakking. De vegan biologische mix van ingrediënten is superzacht voor de (gevoelige) huid en zelfs na het scheren direct te gebruiken.

Prijs: € 38

Inhoud: 50 ml

Effective Natural vegan roll-on Ocean/Coconut van Salt of the Earth

Honderd procent puur natuur, vegan uniseks roller op basis van sandelhout, kokosnoot, meloen en citrus. Minerale zouten, magnesium en aloë vera doen hun werk en de emulsie laat geen witte strepen achter. Navulbaar!

Prijs: € 6,99

Inhoud: 100 ml

Basische stick pH 8,2 van Alka Deo

Een basische uniseks deo. De pH-waarde van 8,2 neutraliseert zure afvalstoffen en voorkomt zo transpiratiegeur. Nare geuren worden geneutraliseerd, de oksels verzorgd met aluminiumvrije emulsie.

Prijs: € 18,75

Inhoud: 75 ml

Spray Wild Stone for men van Sen & Zo

Deze deo bevat 0% alcohol en aluminium en neutraliseert langdurig de zweetgeur. Magnesium en zout doden bacteriën en beschermen de gevoelige huid. De heerlijke houtgeur is uitdagend.

Prijs: € 7,95

Inhoud: 75 ml

Roll-on anti-transpirant alcoholvrij van Clarins Men

Deze deo zonder alcohol voor hem werkt langdurig vanwege grindelia-extract. Bacteriën worden geneutraliseerd; nare geuren zijn verleden tijd. Het transpiratievocht vermindert zonder okselklieren te blokkeren.

Prijs: € 22

Inhoud: 50 ml

Meer VROUW

Dit artikel staat in de bijlage ZOMER (in juli en augustus bij de Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.