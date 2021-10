’Hoe voorkom ik het rollade-effect als ik een panty draag?’

Eerlijk gezegd ben ik zelf niet zo van de panty’s. Het wordt me al snel te ’mevrouwerig’ of ik heb associaties met stewardessen die vaak kiezen voor glanzende, nude panty’s. Huidkleurige panty’s zijn sowieso niet mijn ding. De kleur is eigenlijk nooit de juiste, ze zijn altijd te licht of te donker, en als je eenmaal een geschikte teint hebt gevonden trek je precies dat exemplaar stuk.

Tattoo panty

Dat laatste is me al zo vaak overkomen, uitgerekend vlak voor een feest of een diner. En dan begint de ellende: op zoek naar een vervangend exemplaar. Gegraai in de lades met als gevolg dat je uiteindelijk toch maar een tuniek met een legging aantrekt, omdat er echt nergens in al die kasten een passende panty te vinden is.

Als ik dan uiteindelijk toch een exemplaar kies voor onder een avondjurk of een cocktailjurk, is het meestal een wat dikkere variant die niet zo snel kapot gaat (en dus ook heel blijft na een toiletbezoek), een zwarte glansvariant of eentje met reliëf. Felgekleurde dessins heb ik achter me gelaten nadat ik de leeftijd van 25 jaar passeerde. Hoewel ik onlangs toch in een winkel in Italië mijmerde of die geweldige tattoo panty mij nog zou staan. Om nog maar te zwijgen van het geruite tartan model in zwart/rood/groen, een echte blikvanger voor de kerst. Uiteindelijk hebben beide exemplaren de kassa niet gehaald, omdat ik er ook niet helemaal uitkwam wat ik dan boven deze varianten zou moeten dragen. Een saai zwart jurkje? Een goudkleurige tuniek? Allebei de opties vond ik niks.

Gevuld

Eigenlijk heeft elke vrouw min of meer een haat-liefdeverhouding met panty’s. Ze kunnen je benen extra mooi maken (en oneffenheden van de huid verdoezelen) of shapen (extra verstevigende exemplaren), maar een panty kan je benen ook neerhalen. Vooral in het geval van het rollade-effect, oftewel het oprollen of afrollen van de panty waardoor het afzakt en je benen onnodig dikker lijken.

Dat rollade-effect is op te lossen met deze tip: draag sokken onder de panty (daardoor gaan ze ook minder snel stuk in bijvoorbeeld laarzen), waardoor de onderkant stevig blijft zitten. Een string onder een panty is wel zo prettig en dan is een stretch correctiebroekje of een dunne wielrenbroek over de panty geen overbodige luxe. Daardoor wordt het afzakken namelijk tegengegaan.

Talkpoeder

Een ander nadeel van panty’s is dat ze soms enorm schuren, waardoor de benen beschadigd kunnen raken. Ook daar is een oplossing voor: sprenkel wat talkpoeder aan de binnenkant van je benen. Hierdoor krijgt de panty geen grip en kan deze ook niet gaan schuren.

De benen harsen of ontharen wil nog wel eens helpen als een panty kriebelt. De benen goed insmeren met bodylotion is ook een optie. Let ook op het materiaal waarvan de panty is gemaakt (het liefst van stretch, polyamide, katoen of bamboe) en was ze altijd voordat ze gedragen worden. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook plus size panty’s (snag tights) die superstretch zijn en iets ruimer om de benen zitten. Hierdoor neemt het schuren ook af.

Nude panty’s

Voor stewardessen en andere dames die veel staan of lopen zijn er speciale, extra steungevende, nude panty’s in omloop (bij Stessonline). Deze dames ontkomen natuurlijk niet aan het dragen van een panty tijdens hun werk. Kenmerkend van deze klassieke panty is de glans, de steun die het materiaal geeft en de langere levensduur. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook panty’s die het ontstaan van vochtophoping in de benen, spataderen en rusteloze benen tegengaan.

Waar de nude panty’s een poosje hopeloos ouderwets waren, zijn ze intussen booming geworden. De populariteit steeg sinds de Britse hertogin Kate Middleton ze standaard droeg en daarmee elke keer weer hoge ogen gooit. Zij kan gerust de ambassadrice van de huidskleurige (glans)panty worden genoemd.

Tip: draag bij een avondjurk, net als Kate, wel een mat of egaal exemplaar, om zo de aandacht niet te veel weg te halen bij de jurk.

Tips

Uiteraard zijn er wel een paar handige panty-tips. Om te beginnen: alles valt of staat ermee hoe je een panty aantrekt. Rol het ’been’ van de panty helemaal naar beneden en stap dan in de ’voet’ van de panty (let op dat er geen haakjes aan je nagels zitten). Spray eventueel wat haarlak op de panty voor het aantrekken zodat het makkelijker glijdt. Trek de panty voorzichtig naar boven met je nagels gesloten in je handen (als een vuist) en draag daarbij geen ringen. Herhaal dit bij het andere been. Bij extreem dunne, fragiele panty’s kun je overwegen om speciale pantyhandschoenen te dragen.

Kies gewoon je eigen maat en niet een maatje groter, want dan is de kans op afzakken en het rollade-effect het grootst. Check de maattabel om een exemplaar te vinden dat past bij jouw lengte en gewicht. Maak een nieuwe panty nat, doe deze in een plastic zakje en leg een nacht in de vriezer. Dit zou de levensduur van de panty moeten verlengen en als het goed is kriebelt de panty hierna ook niet meer.

Een ladder kan in geval van nood ’gestopt’ worden met wat blanke nagellak, die van onder naar boven aangebracht moet worden. Om ladders definitief te voorkomen is overstappen naar een dikke maillot de enige optie. Je benen blijven daarin ook lekker warm.

Stevige, korte benen? Kies dan voor een panty in dezelfde tint als de kleding waarmee je het combineert. Hierdoor kleed je het geheel af. Bij het dragen van stay-ups met een siliconen rand op het bovenbeen is het gebruik van bodylotion een no-go, anders zakken ze direct af. Gebruik tijdens het wassen geen wasverzachter, want dat verzwakt de plaksterkte van de siliconenrand.

Was panty’s altijd na het dragen, bij voorkeur in een wasnetje op het programma voor handwas en met een soft wasmiddel. Na het wassen kun je de panty op een handdoek te drogen leggen. Eenmaal droog zijn de panty’s het beste te bewaren in de verpakking. Dat is ook handig om ze makkelijker terug te vinden wanneer er haast is…

Oproep!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met schoenmaat 42 als vrouw terechtkunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.