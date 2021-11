Daghoroscoop 3 november - Je botst met een vriend(in), Weegschaal

VANDAAG JARIG

Tot 11 mei 2022 heb je in financieel opzicht weinig te duchten, en dat is opnieuw het geval tussen eind oktober en 21/12. Je kunt geluk hebben als je geneigd bent te speculeren. Het is niet uitgesloten dat kinderen, die uit huis gingen, terugkeren op het ouderlijk nest of veel tijd bij jou zullen doorbrengen.

RAM

Een dag om toekomstplannen te maken, op trends te anticiperen en je voor te bereiden op mogelijke problemen. Samenwerking zal voor vooruitgang zorgen op professioneel en zakelijk gebied. Probeer collega’s te motiveren.

STIER

Kleed je goed en houd rekening met moeilijke vragen als je gaat praten over promotie of gaat solliciteren. Als je over de juiste ervaring beschikt, zal het een simpele formaliteit zijn. Met een gebrekkige presentatie heb je echter minder kans.

TWEELINGEN

Met je huidige instelling is je kans op succes groot. Breng je administratie op orde. Het gevoel dat je alles onder controle hebt, zal jouw ondernemingslust stimuleren. Misschien heb je zin in ander werk, wellicht bij het leger.

KREEFT

Het kan een rustige dag worden in een onrustige periode. Reken op de energieke en voortdurende steun van collega’s, die je door dik en dun bijstaan. Verlaat het schip niet als je werk minder voldoening geeft dan voorheen.

LEEUW

Geef werk in huis voorrang voordat je je aandacht op iets anders richt. Kijk rond en vraag je af of de aanblik niet fraaier kan. Zolang je over energie beschikt en gemotiveerd bent, leidt je inzet tot een mooi resultaat.

MAAGD

Gebrekkige communicatie en onverstaanbaarheid kan voor problemen zorgen. Het helpt niet om tegen beter weten in je boodschap uit te venten. Als situaties in een impasse raken, heeft het geen zin om door te drammen.

WEEGSCHAAL

Je kunt onder uit de zak krijgen van iemand van wie je dacht dat jullie vrienden waren. Wellicht heeft diegene een slechte dag, dus trek het je niet te veel aan. Ga gewoon door met ademhalen, want niemand lijkt vandaag vrolijk gestemd.

SCHORPIOEN

Een slapeloze nacht is niet bevorderlijk voor je humeur, waardoor je wat ups en downs kunt beleven. Probeer minder brommerig te zijn en meer begrip op te brengen, ook al ben je van mening dat iedereen alles verkeerd doet.

BOOGSCHUTTER

Er zal een time-out voor nodig zijn om een zekere mate van efficiency te hervinden. Sluit je af van de wereld en hang een bordje ’niet storen’ op de deur. Blijf rustig als gesprekken tot spanning dreigen te leiden.

STEENBOK

Luisteren naar de zorgen of successen van anderen kan tot emotionele bevrediging leiden. Besteed aandacht aan je dromen; ze kunnen je inspireren en er kunnen antwoorden naar boven komen die je helpen een doel te bereiken.

WATERMAN

Tact en diplomatie zijn vandaag je sterkste wapen. Er kan een beroep op je expertise worden gedaan om een ruzie te beslechten. Benader de kwestie fair, maar krachtig. Er valt nu eenmaal meer te bereiken in harmonie.

VISSEN

In je loopbaan kun je schitteren en je reputatie kan een extra duwtje krijgen. Zakelijke ontwikkelingen zien er gunstig uit. Doe je wetenschappelijk werk, dan krijg je met extra intellectuele prikkels te maken en kun je een studie afronden.

