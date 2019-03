Lieve Sabine: Mijn droomman presteert niet in bed

Lieve Sabine,

Afgelopen lente heb ik een ontzettend leuke man ontmoet. Maar toen we na de tiende date besloten om het naar een nieuw niveau te tillen kreeg ik de afknapper van de eeuw. Ik besloot om die avond bij hem te blijven slapen en we verheugden ons er enorm op. Al tijdens het diner liet hij doorschemeren dat hij ontzettend veel zin in me had en toen we uiteindelijk richting zijn huis liepen, was de opwinding in zijn broek duidelijk zichtbaar.

Eenmaal in bed leek alles heel vanzelfsprekend te gaan en zoenden we hartstochtelijk. Maar op een gegeven moment, vlak voordat we echt een stap verder gingen, verdween zijn erectie. Om vervolgens niet meer terug te komen. Die avond gebeurde er dus niets. Hij geneerde zich rot en ik voelde me ook niet zo prettig maar besloot toch te blijven. De volgende ochtend probeerden we het opnieuw. Wederom was hij binnen twee tellen opgewonden maar na vijf minuten zakte zijn erectie weer weg. Nu weet ik het even niet meer. Hij heeft dit nog nooit meegemaakt, maar ik ook niet. We hebben komend weekend weer afgesproken. Wat nou als het weer niet lukt?

Knuffelen

Sabine: "Geen paniek joh, het zullen de zenuwen wel zijn. Zeg hem dat het allemaal wel goedkomt en dat hij zich gewoon moet ontspannen. Misschien doen jullie er goed aan om 'de daad' even uit te stellen en gewoon te genieten van de tijd die jullie samen doorbrengen. En wat is er mis met knuffelen en zoenen? Zoek uit wat hem opwindt, maar laat hem ook weten wat jij lekker vindt. Praat samen. Er is nog zoveel te ontdekken aan elkaar en hoe relaxter jullie met elkaar omgaan, hoe minder bang hij hoeft te zijn voor zijn weigerende mannelijkheid. Geniet van elkaar. En komt het echt niet goed dan is er wellicht iets aan de hand wat met medische hulp verholpen kan worden."

