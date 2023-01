Praat mee: Moet je met modder gooien naar je ex als je kinderen hebt?

Na een relatie van tien jaar gingen Shakira en Piqué vorig jaar uit elkaar. Shakira weigerde tot nu toe in te gaan op de details van de scheiding. Maar er gaan wel geruchten dat Piqué een affaire had met de 23-jarige Clara Chia, met wie hij momenteel een relatie heeft.

„Je hebt je Ferrari ingeruild voor een Twingo, een Rolex voor een Casio,” is een van de dingen die Shakira zingt in het nieuwe nummer. Een winstgevende tekst voor Piqué overigens, want die heeft (daardoor?) net een sponsordeal met horlogemerk Casio afgesloten.

Het nummer is inmiddels al zo vaak beluisterd, dat Shakira hier een record mee heeft gebroken. Binnen 24 uur was de videoclip al zo’n 63 miljoen keer bekeken. Daarmee heeft Shakira ervoor gezorgd dat het nummer het meest beluisterde latin-nummer is binnen dat tijdsbestek.

De ex-geliefden hebben twee kinderen samen, Sasha (7) en Milan (9). Daardoor rijst de vraag: moet je wel met modder gooien naar je ex als je kinderen hebt? Misschien zou het beter zijn om rekening te houden met je kinderen en positief - of in elk geval neutraal - te blijven spreken over je ex-partner.

