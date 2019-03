Zo kom je een warme zomerdag op kantoor lachend door!

1. Zorg voor de juiste kleding.

Heb je het in de winter altijd koud op kantoor en mag de verwarming van jou wel een tandje hoger? In de zomer is het vaak juist andersom: óf het is bloedheet op kantoor óf het is veel te koud en je zit te rillen in je zomerjurkje. Zorg dus voor laagjes, zodat je je kunt aanpassen aan de grillen van de (niet-werkende) airco.

2. Lunch buiten

Een halfuurtje in de buitenlucht is sowieso goed, maar op een dag als vandaag extra belangrijk. Al is het maar omdat je er vanaf het moment dat je begint met werken naar uit kunt kijken. En na een halfuurtje in de warme buitenlucht, vind je het misschien ook wel prettig om weer de koelte op te zoeken.

3. Doe het klusje waar je veel concentratie voor nodig hebt

Als het lekker weer is, zijn er áltijd collega’s die wel vrij zijn. Omdat ze op vakantie zijn, of omdat ze een dagje naar het strand wilden. Daar kun je jaloers op zijn, maar je kunt ook genieten van de rust op kantoor. Stort je dus op de klus waar je je opperste concentratie voor nodig hebt. Dan is het ook veel sneller af.

4. Geniet van de sfeer

Vitamine D geeft bijna iedereen een boost en dat maakt het wel zo gezellig op kantoor. Moet je nog een lastig gesprek voeren met een collega? Zorg dat je het vandaag doet, de kans is groot dat de ander positiever reageert dan je verwachtte.

5. Ga een ijsje halen

Halverwege de middag krijgen veel mensen last van een inkakmoment. Al het werk dat je op dat moment doet, gaat trager. Neem even een break, ga de deur uit om een ijsje te halen. Smikkel die op in de zon en die laatste twee uurtjes kun je weer knallen. En neem ook meteen wat voor je collega’s mee.

6. Blijf uit de buurt van ramen

Je kop in het zand steken is soms een uitstekende remedie. Door niet in de buurt van ramen te zitten, heb je ook niet door wat voor weer het buiten is. Zo kun je jezelf prima voor de gek houden dat het helemaal niet erg is om te werken terwijl andere mensen van het zonnetje genieten.

7. Herhaal het mantra: het wordt vanzelf 17.00

Ontkom je er niet aan om door het raam naar buiten te turen? En zit een halve dag vrij nemen er echt niet in? Accepteer dan gewoon dat jij pas aan het einde van de dag van deze zomerdag kunt genieten. Bijkomend voordeel: voorpret is vaak de helft van de pret, dus geniet van het volgende vooruitzicht: jij zit straks lekker te barbecueën met een wijntje in je hand. Zo erg is het ook allemaal weer niet hè?