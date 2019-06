Vandaag de dag is het de bedoeling dat mensen een passie hebben. En die passie moet zijn oorsprong vinden in het domein van de eigen geest; eentje die laat zien wat de persoon als individu, op eigen kracht, kan voortbrengen. Feit is alleen dat de mens pas in beweging komt wanneer hij gedreven is door liefde. Daarom denken, voelen en zeggen mensen vaak: dit doe ik voor jou.