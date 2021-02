’Terug naar mijn oude ritme? Dat zou echt heel jammer zijn!’

Lieve Medientje,

Nou, dat was het dan, de challenge is voorbij. Ik vond het eerlijk gezegd niet altijd even makkelijk, zelfs af en toe behoorlijk pittig! Maar ik ben toch blij dat ik het heb gedaan. De moeite die ik erin heb gestopt en eigenlijk de poging alleen al zijn wel een flinke pluim waard, wat jij?!

Maar dan nu natuurlijk de grote vraag: hoe nu verder? Terug naar mijn oude ritme? Nee, dat zou echt heel jammer zijn. Maar kan ik dit volhouden? Kijk, ik voel echt wel een verandering.

Niet dat ik helemaal alcoholvrij ga leven, hoor. Dat red ik niet en dat wil ik ook niet, maar mijn lichaam laat me wel merken dat dit (af en toe) heel goed voor me is. Dus dat gaat me wel lukken, denk ik.

Qua eten is er ook al iets veranderd. Ik ben blij dat ik weer zoveel meer kook en handiger ben geworden in het lekker simpel doch gezond eten. En dat ik nieuwe recepten heb waar ik heel blij mee ben. Maar 100 procent gezond eten, dat gaat me niet lukken. Ik hou gewoon te veel van af en toe lekker snoepen, dat moet ik ook maar eens accepteren. Gelukkig is er die 80-20 regel, die maakt dat ik het wel volhoud… denk ik… hoop ik.

Maar ik ken mezelf, als iets weer wat losser mag, waar is dan de grens? Ik zou wel wat meer hulp kunnen gebruiken, of misschien moet ik langer doorgaan?

XX Isa

Hi lieve schat,

Ja, de laatste week alweer. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik het eigenlijk best jammer vind. Ik ga wel goed op dit programma. Het feit dat je niet elke dag hoeft na te denken over wat je nu weer moet verzinnen, dat je gewoon voor elke dag recepten hebt en die simpelweg moet uitvoeren, en het gevoel dat je samen ergens aan werkt, vind ik echt heel prettig. Juist in de moeilijke momenten heb ik daar echt steun aan gehad. Dan raapte ik mezelf bijeen; als we er samen in zitten kan ik niet degene zijn die nu opgeeft. Dat trok me er goed doorheen.

Want inderdaad: hoe nu verder? Ga ik weer elke dag een wijntje nemen bij het eten? Ga ik terugvallen? Blijf ik zo gezond eten? Weet je... ik wil dat eigenlijk wel. Want ik heb echt profijt van deze weken; ik voel me frisser, lichter, slaap beter, ben opgeruimder en heb meer energie. Het is eigenlijk wonderlijk hoe gezond en goed eten je welzijn bepaalt. Dus Isa, laten we doorgaan met ons eigen IM RESET FOOD programma. De inhoud daarvan is eigenlijk wel een goede tweede stap. In 7 weken met gezonde voeding je hormoonsysteem in balans brengen, fit en vitaal worden én blijven. En waarom gaan we niet met iedereen door? Zullen we er tijdelijk 20 euro korting op geven, Isa? Het lijkt me echt leuk als we dit met weer een grote groep vrouwen gaan doen. Vrouwen kunnen het ook aan een vriendin geven; hoe groter de groep, hoe leuker! Kijk op www.isamedina.com. Let’s do this together!

XXX Medina

