„Ik was de minnares van een bekende Nederlander. Het is al jaren geleden, maar ik herinner me nog goed dat ik het heel spannend vond om bij hem thuis te komen en dat dit een groot geheim was voor de buitenwereld. Hij had namelijk een vriendin, dus we ontmoetten elkaar ’s nachts als niemand het zag. Ik was toen midden twintig en woonde in de binnenstad. Elk weekend ontmoette ik wel leuke mannen als ik op stap ging met mijn vriendinnen. Soms bleef ik een tijdje bij iemand hangen, maar nooit langer dan een paar maanden. Totdat ik deze ene bekende Nederlandse man tegenkwam.

Ik zat op de fiets naar huis na een avond stappen en opeens liep hij door mijn straat. We wisselden een blik, zeiden ‘hoi’ en vervolgens ging ik snel naar binnen, terwijl hij verder liep. De volgende dag moest ik steeds denken aan die korte ontmoeting. Zou hij bij mij in de buurt wonen? De week erop ging ik weer de stad in met vriendinnen. We dronken veel. Het was gezellig en lallend stapte ik om half vier ’s ochtends op de fiets richting huis. Opeens liep hij daar weer. Wat zou ik doen: hem gewoon passeren of even stoppen?

Roes

Ik reed toch twintig meter verder en zette mijn fiets op slot bij mijn huis. Hij stopte en vroeg of ik daar woonde. Ik zei ‘ja’. Vervolgens zei hij dat hij nog wel zin had in een kopje thee. Hij nodigde zichzelf uit en voordat ik het wist zat hij bij me op de bank en stond ik thee te maken. Ik moest mezelf in m’n wang knijpen. Gebeurde dit echt? Ik liep de kamer in en probeerde nog een luchtig gesprek aan te knopen over die avond. Maar al snel was duidelijk dat hij daar niet voor was gekomen.

Hij trok me naar zich toe en voordat ik ’t wist zaten we te zoenen. Ik was in een roes en genoot van het moment, maar duwde hem toch van me af. ‘Stop, zo is het wel genoeg,’ zei ik. Ik vond hem leuk, maar wist niet zeker of ik wel met hem naar bed wilde gaan, meteen bij deze eerste ontmoeting. In de week die volgde, spookte hij steeds door mijn hoofd. In levenden lijve was hij nog veel leuker dan op tv. Hij was charismatisch, had humor en ik vond hem heel aantrekkelijk.

Spanning

Het weekend erop kwam ik hem niet tegen. Daardoor werd mijn verlangen om hem weer te zien nog meer aangewakkerd. De week erop was het wel weer raak. We zagen elkaar ’s nachts en dit keer ging ik mee naar zíjn huis. De adrenaline gierde door mijn lijf toen ik zijn appartement binnenstapte. De schoenen van zijn vriendin stonden in de hal. Ook stond er een foto van hen samen op een dressoir. Maar dat leek hem niet te deren.

Eenmaal binnen pakte hij mijn hand, trok me op bed en voordat ik het wist waren we naakt en was er geen houden meer aan. Even voor half zes ’s ochtends sloop ik zijn appartement uit, voordat iemand mij zou kunnen ontdekken. Er volgde een half jaar waarin we elkaar wekelijks opzochten in de nacht. We waren niet verliefd, maar hadden plezier, geweldige seks en genoten van de spanning rond ons geheim. Totdat ik een man ontmoette op wie ik echt verliefd werd. Ik liet het avontuur met mijn BN’er achter me. En toch, als ik hem op tv zie, kriebelt het stiekem weer even…”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Eventuele namen zijn gefingeerd.

