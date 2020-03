’Zou het niet fair zijn als we de pech delen?’

Ⓒ Getty Images

’Kan de kapper mijn haar niet knippen’ of ’Kan ik niet naar de kapper?’ Je kunt deze vraag op twee manieren stellen. Hetzelfde geldt voor al mijn andere activiteiten: ’Kan mijn yogajuf mij geen lesgeven?’ of ’Kan ik niet naar haar yogales?’. En: ’Kunnen de muzikanten niet optreden?’ of ’Kunnen wij niet naar hun concert?’