Word jij op social media weleens vunzig benaderd?

Maar weinig vrouwen die op social media niet (ongevraagd en onplezierig) door mannen worden aangesproken in DM’s. „Ik niet hoor”, riep ik nog. „Moet je maar eens kijken bij de berichten van mensen die niet bevriend met je zijn”, knipoogde VROUW-collega M. Maar meer dan een vraag of ik een artikel wilde doorsturen - geen idee van wie - was er niet te zien.

Zegen

Ik zou haast denken dat er iets mis met me is, ware het niet dat ik besef dat dit een zegen is. Mannen die je lastigvallen zijn niet alleen vervelend omdát ze je lastigvallen (alsof dat inderdaad nog niet erg genoeg is), maar ook omdat je je noodgedwongen moet afvragen hoe je erop moet reageren. In real life is het fenomeen vervelende, vieze mannen me helaas niet onbekend. En met een portie dubbele pech word je als vrouw nog scheef aangekeken ook, omdat je een verkeerde reactie geeft. Oftewel: je wordt gestraft voor de fouten van een ander.

DM’s

In real life is mijn automatische reactie een uitzwenkende arm (of knie, of voet). Automatisme geworden door de frequentie. Ik ben helemaal niet van het agressieve, en toch kreeg ik de bijnaam ‘Pitbull Mariëlle’. Je moet ’gewoon’ niet aan me komen. Maar als ik in real life zo reageer, hoe zou ik dan reageren op schmutzige DM’s? Ik hoop dat ik reageer zoals Yanaika Zomer, die heel keurig doch doeltreffend aangaf dat LinkedIn bedoeld is voor werk, en niet om vrouwen aan te spreken op hun uiterlijk en te vragen of ze getrouwd zijn.

Praat mee

Word jij op social media weleens op die manier door mannen benaderd? Hoe reageer je dan (niet)? Blokkeer je degene, negeer je hem of ga je het gesprek aan? Praat mee op onze Facebook-pagina!