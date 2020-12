Nikki (31): ’Die discussie over mondkapjes hebben we hier nooit gehad’

„Ik ben voor mijn werk naar Myanmar verhuisd. Van jongs af aan is reizen er bij mij met de paplepel ingegoten. Ik heb ook al eerder in het buitenland gewoond: voor mijn studie heb ik een tijd in China gewoond, maar ik heb ook een tijd in New York en Kopenhagen gezeten.

Horrorverhalen

Het enige nadeel was dat mijn partner en ik nooit echt hebben kunnen samenwonen, omdat we steeds allebei in een ander land werkten. We zijn al samen sinds de middelbare school en waren eigenlijk altijd beiden on the move. Toen Beiersdorf mij aanbood om het kantoor in Myanmar te gaan helpen oprichten, hebben we die kans meteen gegrepen. Januari 2019 hebben we de sprong gewaagd en inmiddels wonen we al twee jaar met veel plezier in Myanmar.

Mijn ouders zijn eind februari bij ons op bezoek geweest. Op dat moment waren er nog geen coronagevallen hier, maar we kregen wel de Nederlandse horrorverhalen te horen. Ze zijn tot midden maart gebleven en hebben uiteindelijk een van de laatste commerciële internationale vluchten terug genomen.

Tijdens de eerste golf hadden we grootste plannen voor de kerst, maar inmiddels is duidelijk dat we helaas nog lange tijd moeten wachten om elkaar weer te zien. Sinds april van dit jaar zit Myanmar al ’op slot’.

Geen stroom

De thuiswerksituatie hier is wel intens, vooral voor de lokale bevolking. Het kantoor wordt hier echt als een luxe gezien, omdat het daar van alle gemakken is voorzien. Thuis is de internetverbinding heel erg slecht; je zit soms minutenlang naar een niet bewegend beeldscherm te kijken.

Ook zijn er problemen met de stroom, die regelmatig uitvalt. Het is inmiddels al vaak voorgekomen dat onze medewerkers mij opbellen om te zeggen dat hun laptop maar voor 30 minuten stroom heeft en ze hierna noodgedwongen moeten stoppen met werken. Sommige mensen werken zelfs zittend op de grond met hun laptop, omdat ze van oudsher geen tafel en stoel in huis hebben. Inmiddels hebben we tafels en stoelen, namens het bedrijf, kunnen vergoeden en aanschaffen voor onze werknemers.

Ondanks dat Myanmar een buurland is van China, werd de eerste besmetting pas eind maart vastgesteld. De eerste lockdown begon begin april met nog geen 100 bevestigde infecties. De nieuwsvoorziening is hier slecht en mensen waren erg bang voor dit onbekende virus. Het was doodstil op straat. Alles was dicht, behalve supermarkten en ziekenhuizen.

E-commerce speelde geen belangrijke rol en is hier nog klein. Dit komt omdat cash het belangrijkste betaalmiddel is, de infrastructuur slecht is en internet pas sinds 2011 echt toegankelijk is geworden.

Wat betreft mondkapjes was er hier geen discussie, in tegenstelling tot Nederland. Nadat de eerste besmettingen waren ontdekt, was het dragen van een mondkapje direct verplicht, zoals in veel Aziatische landen. Vanaf eind mei konden we weer werken op kantoor tot en met halverwege september; daarna is alles weer verplaatst naar thuiswerken, door de tweede en veel grotere golf.

Derdewereldland

Myanmar is een derdewereldland, dat is duidelijk te merken aan de maatregelen. De overheid doet heel erg zijn best met de financiële middelen die beschikbaar zijn, maar de maatregelen die er zijn, worden niet nageleefd.

Dat komt enerzijds doordat er niet goed wordt gecontroleerd en anderzijds doordat mensen vandaag het geld moeten verdienen waarvan ze morgen moeten eten. Hoe het echt verloopt met het aantal besmettingen en de ernst van de tweede golf is lastig te zeggen. De overheid publiceert dagelijks informatie, maar aangezien de testcapaciteit laag is, is het de vraag in welke mate deze informatie de werkelijkheid reflecteert.

Wachten op vaccinaties

Ook is er geen geld beschikbaar om teststraten op te zetten. We willen graag net zo’n systeem als in Westerse landen. Momenteel kun je je hier alleen laten testen in het ziekenhuis als je ernstige symptomen vertoont, als je in direct contact bent geweest met een besmet persoon of als je voor je werk de grens over moet naar een andere provincie. Bij de teststraat op de provinciegrens staat overigens een heel lange rij.

Ik denk dat Myanmar helaas veel langer moet wachten op de beschikbaarheid van vaccinaties dan veel andere Aziatische landen. Dit zal er naar mijn verwachting voor zorgen dat Myanmar nog langer gesloten blijft voor bijvoorbeeld toeristen. Ik hoop dat Myanmar op de lijst blijft staan van te bezoeken landen van Nederlandse toeristen: naast dat het een prachtig land is, kan de economie na corona zeker een boost gebruiken.”