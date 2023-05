Omgekeerde vlaggen tijdens Dodenherdenking: dat doen alleen de rotte appels

Stijlloos

Ik woon tussen Amsterdam en Utrecht in, hartstikke randstad, ver weg van het platteland. Ook hier boeren en boeren-sympathisanten. Of beter: Nederlanders die anti-overheid zijn. Dus zag ik ze vanmorgen op diverse plekken hangen, de omgekeerde vlaggen, al dan niet voorzien van boerenzakdoeken. Stijlloos, vind ik dat. Dat zal rapper Kafka alleen maar mooi vinden.

Onze vlag

Hij riep er namelijk op Twitter toe op, samen met een groep boeren en gekken – hoewel dat allemaal redelijk overlapt of door elkaar loopt. De vlag verkeerd om; het is me al een doorn in het oog. Het is niet jouw vlag of mijn vlag, het is ónze vlag en daar kun je niet mee doen wat je wil. Een vlag kent regels, een protocol. Dat volg je ook niet als je 'm voor 18.00 uur van rood naar blauw halfstok hebt hangen, maar dan doe je tenminste nog een poging eerbied te tonen.

Open brief

En eerbied lijkt me meer dan gepast. 'Den Haag heeft uw vlag gezien, uw stem gehoord. Maar voor ons, nabestaanden van gesneuvelde militairen, is het pijnlijk om die vlag omgekeerd te zien hangen. Ons kind, onze ouder, partner, broer/zus kwam thuis in een kist onder diezelfde vlag’, schrijft de moeder van Timo Smeehuijzen in een open brief namens een flink aantal nabestaanden. Timo kwam om door een bermbom in Afghanistan.

Niet vrij

Het Nederland waar we nu in leven, daar zouden onze voorouders niet voor gevochten hebben. We zouden niet vrij zijn, betoogt de doorgedraaide rapper. We zitten in zijn ogen blijkbaar niet en masse in de zon op een terrasje, we boeken geen vakanties naar verre oorden, hebben nul toegang tot onderwijs en zorg en kruipen vanavond niet collectief ons warme bedje in zonder de angst dat het er morgen niet meer staat door een bombardement.

Frustraties

Ik zou de man moeten negeren, maar dat is zo moeilijk. Als iemand zoveel waanzin uitkraamt dan rol je volautomatisch met je ogen en is een weerwoord tegenhouden lastiger dan het er als een ontlading van je frustraties uit te laten rollen. Ik merkte dat ook vanmorgen weer, toen ik langs wat huizen reed waar die vlaggen verkeerd om wapperden. Ik wilde uitstappen, de gevel beklimmen en ingrijpen. Maar ja, wie doet dát nou? Ik kom daarbij ook met geen mogelijkheid tegen een gevel op.

Gevaarlijk

Mijn dochter van 9 zat naast me en ik wees haar op de respectloosheid. We hadden het samen over de oorlog en ze wilde weten of dat nog eens kon gebeuren, hier in Nederland. 'Dan moet het wel heel raar lopen, maar zeg nooit nooit', antwoordde ik haar. Ik zie namelijk steeds meer mensen compleet ontsporen en radicaliseren. Een op de vijf Nederlanders gelooft in complottheorieën. Met het verspreiden van fake-news hebben steeds minder mensen moeite. Ik weet niet welke kant dat opgaat. Het is hoe dan ook gevaarlijk.

Slecht

Vanavond herdenken we een periode in de geschiedenis die zich nooit meer mag herhalen. We herdenken miljoenen zinloze doden en eren hen die vochten voor de vrijheid die we hebben en ja, die hebben we. Als je die eerbied niet kunt opbrengen, ben je slecht. En die slechte kant van Nederland laat zich zonder gene zien. Hier wonen wij. Hier huizen de écht rotte appels in de samenleving. Het zijn er meer dan me lief is, maar wij zijn met meer – laat dat zien!

