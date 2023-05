Premium Het beste van De Telegraaf

Column ’Hoe kun je vrouwen die drie keer kampioen zijn geworden, niet eren?’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

’Je wordt manager en dat blijkt toch iets heel anders te zijn dan keeper.’ Ⓒ Carilijne Pieterse

In hoeverre beïnvloeden uiteenlopende gebeurtenissen een mens onuitwisbaar? Mijn vriend Peter was een enorme fan van Manchester United. Als kind had hij voor de hekken van het stadion Old Trafford in Manchester gestaan, want daar werd hij geboren. Geen geld om het stadion in te gaan. Dus een paar jaar geleden bedacht ik, als verjaarscadeau, om naar Manchester te vliegen en een wedstrijd van Mancu te gaan bekijken.