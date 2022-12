De vechtscheiding 153: Dan rijdt er nog een brandweerwagen langs, en nog een...

De salontafel bezwijkt en valt in honderden scherven uit elkaar. Met mij er bovenop. „Blijf stil liggen”, zegt Bas tamelijk overbodig. Elke beweging die ik maak doet pijn. Dus blijf ik liggen. Op mijn BH en slip na, bloot. Ik ben er tot nu toe wonderwel goed vanaf gekomen. Alleen wat splinters in mijn handen. „Kun jij mij overeind te trekken”, vraag ik aan Bas. Hij knikt en steekt zijn hand uit. „Nog niet. Je moet eerst het glas bij mijn voeten weghalen, want ik moet ergens staan.” „O ja”, in tijden van paniek weet Bas nooit waar hij mee moet beginnen. Dan heeft hij mijn leiding nodig.

Braaf veegt hij het glas dat ter hoogte van mijn voeten ligt weg. Hij steekt weer zijn hand uit, maar als ik die grijp, schreeuw ik het uit van de pijn. Er zit te veel glas aan mijn handen. Die kan ik zo niet gebruiken. „Zal ik een ambulance bellen”, stelt Bas voor. „Nee! Wat moeten die mensen wel niet denken!” „Helemaal niets of van alles. Wat maakt het uit wat zij denken? Ze werken op een ambulance om mensen te helpen en volgens mij heb jij hulp nodig.” „Nee”, zeg ik koppig. Ik heb geen zin in deze discussie. Bas moet het oplossen. En snel, want stel je voor dat de kinderen thuis komen: „Je moet al het glas om mij heen weghalen. Als het weg is, probeer ik op te staan. Dan help je me aankleden en daarna gaan we naar de eerste hulp.” Bas begint braaf aan zijn taak. Met een grote dot nat keukenpapier dept hij al het glas weg. Minutieus. Als ik niet in zo’n benarde situatie had gezeten, was het grappig geweest.

„Wat heb je?” vraagt Lente de volgende ochtend verschrikt al ze naar mijn verbonden handen kijkt: „Ik ben door de salontafel gevallen”, antwoord ik naar waarheid „Hoe dan?” „Gestruikeld. We waren aan het schuiven met de meubels om te kijken hoeveel mensen je hier kwijt kunt. Tijdens een feest ofzo.”

Ik weet zelf ook niet waar ik soms mijn excuusverhalen vandaan haal. „Dus?” „Nou, toen viel ik dus op de tafel.” „Ja, dat begrijpen we. Dus mogen we dat feest geven?” Ik werp een blik op Bas „Ja”, zegt hij: „Maar we hebben wel een paar voorwaarden.” Joelend stort de tweeling zich op ons. Lente begint meteen te ratelen: „Wanneer dan? Wel het weekend van onze verjaardag. Of is dat te snel? Dan moeten we nu iedereen uitnodigen. Zal ik het gewoon in mijn appgroepen zetten?” Ik hef mijn hand op: „Er zijn dus wel wat voorwaarden.” Geïrriteerd kijkt Lente op. „Maximaal 30 mensen uitnodigen. Persoonlijk uitnodigen. Geen post over het feest op social media, geen introducees en geen alcohol.” De tweeling draait met hun ogen naar elkaar. „Maar mam”, protesteert Lente, „er komen mensen van boven de 18! Die mogen toch wel drank?” Ook Bas kijkt me vragend aan. Flauw. Laat mij het maar weer opknappen. Ik zie dit feest sowieso niet zitten. Dus ik speel mijn laatste troefkaart: „Als er alcohol is, blijven wij thuis.”

Dat dreigement helpt. En zo reizen wij het volgend weekend af naar het hotel dat Bas heeft geboekt. „Dat boetiekhotel in het dorp toch?” vraag ik terwijl we in de auto stappen. „Nee. Niet hier in het dorp. We gaan lekker naar de stad.” „Geen sprake van”, protesteer ik. „Ik ga het dorp echt niet uit. Als er iets gebeurt wil ik snel thuis zijn.” Ik pak mijn telefoon om het dorpshotel te reserveren en gebaar naar Bas dat hij het andere hotel moet annuleren. Al mokkend doet hij wat ik wil.

Gelukkig staat het boetiekhotel bekend om hun verfijnde keuken. Dus Bas trekt snel weer bij. „Ach, gedwongen een avondje weg moeten is zo gek nog niet”, lacht hij terwijl hij de wijn inschenkt. „Op onze grote kinderen”, proost Bas. „Laten we beginnen met proosten op de goede afloop”, stel ik voor. „Vertrouwen, Anouk”, berispt Bas mij. Hij heeft gelijk. Ik probeer me te ontspannen.

Bas begint over onze vakantie. Wat gaan we volgend jaar zomer doen? Eigenlijk vind ik onze relatie nog te pril om het daar nu al over te hebben, maar ik wil ook de sfeer niet verpesten. Fantaseren kan geen kwaad, dus ik laat me lekker gaan. Net als ik over een safari en the big five wil beginnen, rijdt er brandweerwagen met loeiende sirenes voorbij. Als door een wesp gestoken spring ik op: „Anouk”, maant Bas mij tot kalmte. „Een brandweerwagen die onderweg naar ons huis is, rijdt echt niet eerst langs dit hotel. Er zit een brandweerkazerne in de straat achter ons.” Ik knik. Hij heeft gelijk. Maar dan rijdt er nog een brandweerwagen langs. En nog een. En nog een. En dan gaat mijn telefoon.

