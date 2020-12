Daghoroscoop 14 december

VANDAAG JARIG

Over het algemeen hebt u het meeste op met mensen die wat te vertellen hebben; slimme mensen, intellectuelen. U wisselt graag ideeën uit en gelijkwaardigheid op geestelijk gebied is voor u net zo belangrijk als op andere terreinen. Dat geldt voor komend jaar in nog sterker mate.

RAM

Let op hetgeen uw lichaam tracht duidelijk te maken; blijf thuis als u niet geheel fit bent en voorkom dat het griepspook u in zijn macht krijgt. Geef gehoor aan een ingeving, dan vindt uw onderbewustzijn antwoorden op uw vragen.

STIER

Reken op naasten als het tegenzit ook al vraagt u het liever niet. Houdt u aan een oorspronkelijke opzet voor het beste resultaat. Verander iets aan uw uiterlijk. Maak geen ruzie met uw baas; hij heeft die functie niet voor niets bereikt.

TWEELINGEN

Een veelbelovende dag voor zakelijke activiteiten. Als u krappe deadlines weet te halen en toch werk van hoge kwaliteit levert doen zich nieuwe carrièremogelijkheden voor. Maak gebruik van de welwillendheid van superieuren.

KREEFT

Als u goede ideeën hebt moet u ze noteren om ze niet te vergeten. Uw geest is nu helder genoeg om over ingewikkelde onderwerpen te kunnen praten. Een zeer geschikte dag om over een literair project te onderhandelen met een uitgever.

LEEUW

U doet er verstandig aan iemand te zoeken op wie u uw ideeën kunt toetsen. Luister naar uw intuïtie waar het menselijke motieven betreft. Huiselijke en financiële problemen kunnen nu besproken en opgelost worden.

MAAGD

Toon doorzettingsvermogen en discipline. Stel het maken en kopen van kerstcadeautjes niet langer uit en beantwoord de goede wensen die u bereiken. Uw organisatietalent zal u de komende periode goed van pas komen.

WEEGSCHAAL

Gebruik uw acteertalent; u kunt er anderen mee helpen. U zult er voldoening uit putten uw vaardigheden ten dienste te stellen van mensen die minder goed af zijn dan u. U leert er ook uzelf beter door kennen.

SCHORPIOEN

Uw intuïtie is nu goed en uw gevoelens omtrent iets of iemand zijn waarschijnlijk accuraat. Pas u aan als u fysiek niet optimaal functioneert; hoofdpijn kan betekenen dat u zich uit een situatie of van iemand moet terugtrekken.

BOOGSCHUTTER

Ideaal zou zijn om alleen te werken en van huis uit zodat u gedachten en ideeën ongestoord vorm kunt geven. Nu u mentaal in vorm bent ligt succes voor het grijpen. Zorg dat u uw doel bereikt zonder op de voorgrond te treden.

STEENBOK

Communicatie met mensen ver weg kan nuttige informatie opleveren en de sleutel tot een netelige kwestie. Zakenlieden zullen profijt hebben van conferentie online. Netwerken zal inspireren. Leer een extra taal.

WATERMAN

Als u in uw carrière met publiek te maken hebt en u weet wat mensen willen, zult u royaal worden beloond. Neem elke invitatie voor een professioneel of sociaal samenzijn aan. Doe op weg naar huis vast wat kerstinkopen.

VISSEN

Een prima dag om een voorjaarsvakantie te plannen, vooral als u met uw lief de zon opzoekt. Ook een trip in eigen land wordt begunstigd. Het gemak waarmee u met mensen omgaat zal nuttig blijken, vooral als u tevens hun taal spreekt.