Mag je aan je kinderen vragen wanneer zij aan kinderen gaan beginnen?

Kris is moeder van zes kinderen en oma van elf kleinkinderen. Zij is zakelijk manager voor haar dochters en zoon. Kendall is de een na jongste dochter van Kris. Ze is de enige in haar familie die nog geen kind heeft. „Mijn moeder appt mij uit het niets: ’Het is tijd.’ Alsof ik er zelf niets over te zeggen heb.” Kendall kan er wel om lachen dat haar moeder dit soort appjes verstuurt.

Modellencarrière

In 2020 zei het model nog dat ze zich de komende jaren op haar modellencarrière wil richten. In 2018 vertelde Kendall aan Vogue dat ze pas rond haar 28e of 29e serieus gaat nadenken over kinderen.

Bespreekbaar

Met jouw zoon of dochter bespreken wanneer ze kinderen gaan krijgen is op zich een vrij normaal onderwerp. Als moeder wil je misschien toch graag weten of je ooit oma zal worden.

Niet aan jou

Aan de andere kant is het als moeder niet aan jou om daar over te beginnen. Als jouw kind er klaar voor is om vader of moeder te worden, word je vanzelf op de hoogte gesteld.

Praat mee

