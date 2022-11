Maak jij je nog zorgen om het coronavirus?

Afgelopen week registreerde het RIVM 12.311 positieve tests. Een week eerder lag dat aantal hoger, namelijk 17.623. De huidige coronacijfers zijn op z’n laagst sinds 7 oktober. Ook in de ziekenhuizen is het rustiger. Momenteel worden 1010 mensen behandeld vanwege een coronabesmetting, waarvan 46 mensen op de intensive care liggen. Vorige week waren dat er nog 1177.

Ook de planbare zorg wordt niet meer afgeschaald. De Nederlandse Zorgautoriteit meldt dat 48 procent van de ziekenhuizen deze zorg volledig kan bieden. In september kon 45 procent van de ziekenhuizen deze zorg leveren. Ook opvallend: 95 procent is nu weer in staat kritieke gevallen binnen de norm van zes weken te helpen. Volgens het RIVM komt dit allemaal doordat we immuniteit opgebouwd hebben.

Geen zorgen

De cijfers dalen, zou je je nog zorgen moeten maken om corona? Viroloog Ab Osterhaus is niet meer bezorgd, aangezien het virus momenteel meer het karakter krijgt van een terugkerende griepgolf. Dat zegt hij tegen De Telegraaf. Met gezond verstand zouden we er volgens hem doorheen komen. Dat betekent bijvoorbeeld testen als je bij een kwetsbaar persoon op bezoek gaat.

Nog steeds opletten

Hoewel de cijfers blijven dalen, zijn wel nog 12.311 positieve tests gemeten. 46 mensen liggen op de intensive care. Dit kan een schrikbeeld zijn, waardoor je misschien toch nog bang bent voor besmetting. Op Twitter is te lezen dat sommige mensen daarom bijvoorbeeld blijven testen.

Reactie

Guus is bij klachten toch bang dat het misschien corona is.

Twitteraar @almgeremarja kent niemand die zich nog zorgen maakt over COVID.

Bart merkt ook geen zorgen over corona, maar wel voorzichtigheid.

Een aantal weken geleden, toen de cijfers wat hoger waren dan nu, droeg Susanne gewoon weer een mondkapje.

Praat mee

Ben jij nog bang voor corona? Omdat het ondanks de lagere coronacijfers nog steeds in de lucht hangt? Of maak jij je geen zorgen meer? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebook-pagina!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.