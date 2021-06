Daghoroscoop 2 juni - Keer het verleden de rug toe, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Je carrière en liefdeleven kunnen elkaar danig in de weg gaan zitten. Je ontmoet iemand die je meteen beter wilt leren kennen, maar je zit midden in moeilijke onderhandelingen, of je wordt verliefd op iemand met wie je zaken moet doen. Ook een kantoorliefde is denkbaar. Kalm aan toch maar!

RAM

Leg de nadruk op samenwerking. Een zakelijk partnerschap wordt lucratief als je elkaar met een half woord begrijpt. Een goed moment om ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren. Het doet er niet toe wiens ideeën de beste zijn.

STIER

Een collega kan je tegenwerken, maar dat is niet jouw schuld. Probeer uit te vogelen wat er aan de hand is; er kan sprake zijn van een misverstand. De liefde is zó plezierig, dat je je afvraagt waar je dat aan te danken hebt.

TWEELINGEN

Je kunt zonder het te beseffen aan een belangrijke levensfase zijn begonnen, al heb je het gevoel dat er meer deuren voor je sluiten dan opengaan. Maak ruimte vrij voor de toekomst door het verleden de rug toe te keren.

KREEFT

Om inzicht te krijgen in bepaalde zaken zul je hard moeten werken en geduld moeten hebben. Laat je niet frustreren; resultaten worden spoedig zichtbaar. Kennis vergaren kost tijd, hoe slim je ook bent.

LEEUW

Door anderen te helpen kun je het geluk naar je toe trekken. Je talenkennis komt van pas en je zult het goed kunnen vinden met mensen van diverse pluimage. Een recent besluit blijkt een goed besluit, al twijfelde je daaraan.

MAAGD

Denk na over je financiën. Begin met een creatief project, maar breng dat voorlopig niet in de openbaarheid. Je kunt beroemd worden en je weet hoe je dat moet aanpakken. Druk je zo genuanceerd mogelijk uit; dat zul je nodig hebben.

WEEGSCHAAL

Je kunt vandaag zwijgzaam en gereserveerd zijn en jezelf beperkingen opleggen, omdat je iets vreest. Denk na over fouten die je hebt gemaakt en herhaal ze niet. Stop met een werkwijze die aantoonbaar faalde.

SCHORPIOEN

Wees niet bang om vragen te stellen als je betrokken bent bij een belangrijke zakelijke deal. Je kunt promotie maken door verborgen feiten naar voren te brengen. Binnen een liefdevolle relatie kan een kinderwens ontstaan.

BOOGSCHUTTER

Een prima dag voor je carrière, zeker als je met een delegatie op stap bent. Je hebt nu de wilskracht om je doel stap voor stap te bereiken en door te dringen tot degenen die je succes kunnen bespoedigen.

STEENBOK

De interactie met anderen komt op een hoger peil als je toegeeft angst te kennen en je reacties daardoor bepaald kunnen worden in de huidige fase van je leven. Het is nuttig vraagtekens te zetten bij datgene waarin je gelooft.

WATERMAN

Zoek antwoorden op de vragen die je jezelf stelt over het leven en daarna. Luister op financieel gebied naar je intuïtie. Zet wat geld opzij voor de toekomst. Je kunt iets belangrijks leren en wijsheid wordt je deel als je daarvoor openstaat.

VISSEN

Bedenk hoe je je artistieke gaven kunt toepassen in je werk. Je intuïtie is sterker dan anders. Ga een brainstorm niet uit de weg; dankzij je analytisch vermogen vind je antwoorden op moeilijke vragen. Je zult indruk maken.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!