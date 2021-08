Premium Het beste van De Telegraaf

Wie Doet Wat Linda (41) heeft 8 kinderen en is zwanger van de 9e: ’Ik gun hem zijn carrière’

Door Anouk de Groot Kopieer naar clipboard

Linda en Ivan met hun samengestelde gezin. Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Linda Kraan (41), ook wel bekend van het NPO-programma ’Een Huis Vol’. Ze vertelt ons zowel over de financiële als huishoudelijke verdeling tussen haar en haar man Ivan (46). Ze zijn getrouwd en hebben samen acht kinderen. Linda is momenteel zwanger van hun negende kindje.