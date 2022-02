Vind jij het versoepelen van de coronamaatregelen een goed idee?

Versoepeling

De horeca tot later open, geen vaste zitplaatsen meer en geen 1,5 meter afstand. Dat zijn de voorgenomen versoepelingen die op tafel liggen bij het kabinet. Met deze maatregelen kunnen de nachtclubs hun deuren weer openen. Daarnaast wordt er nagedacht over het afschaffen van het thuiswerkadvies en de limiet van vier bezoekers thuis. Deze maatregelen zijn onderwerp van discussie, dus er kan nog een en ander veranderen.

Open

Het draagvlak voor de coronamaatregelen neemt af. Uit een enquête van De Telegraaf blijkt dat 85 procent van de ruim 14.000 deelnemers wil dat alles weer volledig open gaat. Een van de respondenten: „Alles was dicht en de besmettingen zijn torenhoog. Dat betekent dat óf niemand zich aan de regels heeft gehouden óf dat die hele lockdown niets heeft geholpen.” Daarnaast was de omikrongolf van het virus even schadelijk als een gewone griepgolf, stelt de De Telegraaf.

Risico

De maatregelen grotendeels loslaten is niet zonder risico. Mensen kunnen elkaar besmetten als ze geen afstand houden, al helemaal als er veel mogelijke contactmomenten tussen personen zijn. Risicogroepen zijn nog steeds in gevaar en moeten zich waarschijnlijk blijven vaccineren tegen het virus. Is het dan verantwoordelijk om alles open te gooien?

Reacties

Op Twitter wordt er massaal gediscussieerd over de mogelijke versoepelingen. Deze twitteraar behoort tot een risicogroep en vindt de versoepelingen spannend.

Sammie is van mening dat er geen versoepelingen moeten komen, omdat de reguliere zorg eronder kan lijden.

Twitteraar Monica weet niet zeker wat de juiste oplossing is.

Praat mee

