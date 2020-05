Daghoroscoop 4 mei

VANDAAG JARIG

Uw carrière speelt dit jaar een hoofdrol, vanaf maart j.l. en zeker tot het eind van het jaar. Het gaat hier om een trend met een lange adem en dat betekent dat u volop kansen zullen worden geboden. Zelf hoeft u niet veel te ondernemen; onverwachte buitenkansen komen op uw pad.

RAM

Er kan goed nieuws zijn; misschien een huwelijksaankondiging of geboorte of u bent zelf het middelpunt van een zich ontwikkelende romance. Geniet van de prettige aspecten die leven biedt. Ga diepgaande gesprekken niet uit de weg.

STIER

Vrienden kunnen u in de kou laten staan en als ze u om hulp vragen zult u geneigd zijn ook hen het bos in te sturen. Niet doen. Er zijn tijden dat men meer moet geven dan nemen. Zoek een uitweg voor nog onontwikkelde talenten.

TWEELINGEN

U zit op één lijn met de mensen die u na staan of goed kent. Communiceer en correspondeer. Beteugel de neiging vinnig te worden en bemoei u niet met het leven van anderen. Geef alleen uw mening als men die vraagt.

KREEFT

Als u met uzelf in de knoop zit zullen uw daden tegengesteld zijn aan hetgeen u uitstraalt of beweert. Vertrouw in geval van twijfel op uw intuïtie. Als u thuis romantisch en gepassioneerd bent gaat u een plezierige avond tegemoet.

LEEUW

Het begin van de week kan hindernissen op uw pad brengen. U kunt besluiteloos zijn over de weg die u moet gaan of ruzie krijgen met uw partner. Laat zien wat u bedoelt en beperk u niet tot mondelinge instructies in geval van verwarring.

MAAGD

Let op uw geld, vooral als u in gezelschap verkeert. Nodig een paar mensen bij u thuis of in de tuin als u iets te vieren hebt. Dat geeft u meteen de kans uw laatste artistieke werk te tonen. Gebruik fantasie maar sla niet door.

WEEGSCHAAL

Toets uw mening op gelijkgestemden als u gemotiveerd bent nu iets onder handen te nemen waartegen u al een tijdje zit aan te hikken. Ergernis kan u tegen iemand doen uitvaren. Met creativiteit lost u een dilemma op.

SCHORPIOEN

Een prima dag om met uw geliefde door te brengen als dat toevallig zo uitkomt; u zult het goed samen kunnen vinden en ook goed kunnen samenwerken. Alles zal van een leien dakje lopen en u zult zich uitverkoren voelen.

BOOGSCHUTTER

Als u zich op een ander terrein dan het professionele verdienstelijk wilt maken doe dan iets menslievends en denk daarbij niet aan een bijverdienste. Meldt u als collectant of doe iets voor dieren. Er gaat een wereld voor u open.

STEENBOK

Te midden van een handvol mensen kunt u een zakelijke of romantische partner vinden. Dit is een dag voor een pittige discussie over indringende onderwerpen. Bemoei u vandaag niet met geld, zeker niet met dat van anderen.

WATERMAN

Hoewel u ambitieus genoeg bent om vaart te zetten achter een promotie bent u misschien nog niet aan extra verantwoordelijkheden toe. Eens zult u op deze periode terugzien en beseffen hoe goed het u in het leven is vergaan.

VISSEN

Erger u niet aan incompetente collega’s; het beste is om u erbij neer te leggen dat u het oneens bent. Uw maag kan gaan opspelen als u ongelukkig bent. Neem afstand en probeer meer te delegeren. Blijf vanavond thuis en lees een boek.