Premium Het beste van De Telegraaf

Anita Witzier: ’Ik kan echt jaloers zijn op mensen die weten waar ze heen willen’

Door Marjolein Hurkmans Kopieer naar clipboard

Anita Witzier: „Geluk hebben is niet vanzelfsprekend. En er kan altijd iets mis gaan. Zo heb je een geweldig leven, zo gebeurt er iets en stort de hele boel in elkaar.” Ⓒ Leo Vogelzang VOF

Eigenlijk wilde Anita Witzier helemaal geen boek schrijven over haar leven. „Doe even normaal”, zei ze tegen haar uitgever. „Wat heb ik nou helemaal meegemaakt?” Maar ja, ze werd wel 60. En werkt dit jaar ook 25 jaar voor de KRO/NCRV. Kroonjaren te over, dat verdient toch wat speciale aandacht. En ’nee’ zeggen, vindt ze ook heel moeilijk… Het boek kwam er alsnog. Vanaf deze week ligt ’En Bedankt’ in de winkels.