Voormalig judoka Edith Bosch: ’Ik besefte hoe ongelukkig ik eigenlijk was’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Na mijn derde Olympische Spelen besefte ik hoe ongelukkig ik eigenlijk was. Ik sportte niet met een passie voor winnen, maar met een angst om te verliezen. Ik besloot daarna om meer stil te staan bij mijzelf; vooral op mentaal en emotioneel gebied. Hoe belangrijk dat eigenlijk is, zag ik toen echt in.

Door bewuster te worden en te werken aan mijn zelfbeeld, maakte ik stappen. Het leven kan met vlagen heel rauw en uitdagend zijn, maar het is essentieel om ook de pijn van je negatieve gedachten te voelen. Het heeft lef nodig om eerlijk naar jezelf te kijken en jezelf verantwoordelijk te houden. Hierdoor vond ik niet alleen mijn passie, maar ook mijzelf terug.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Heel gezond, want dat draagt bij aan goed in je vel zitten. Ik eet nu vooral koolhydraatarm, dus producten zoals brood en aardappels vermijd ik. Verder ben ik een hele functionele eter; ik eet niet meer dan ik nodig heb. ’s Avonds staat er vaak een salade met een kop soep op het menu.

Duurzaamheid is heel belangrijk voor mij. Daarom eet ik sinds een jaar of vijf geen vlees meer. Ook koemelk laat ik staan en ik ga het liefst voor biologische boodschappen.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Vier keer per week doe ik aan crossfit, waarbij gymnastische oefeningen met cardio en gewichtheffen wordt gecombineerd. Echt een uitdaging dus; dat vind ik heel leuk.

Judo doe ik niet meer. Het is een hele harde sport, dus daar moet je keihard voor trainen. Daarnaast is het niet heel goed voor je lichaam. Nu ik ouder en minder goed ben, doet het zelfs behoorlijk pijn. Ik kan me bijna niet meer voorstellen dat ik het zolang gedaan heb.”

Hoe was het om te stoppen met topsport?

„De keuze om te stoppen was verrassend makkelijk; ik voelde dat ik klaar was voor iets nieuws. Maar het was best spannend om het leven dat ik kende achter mij te laten.

Als ik een judowedstrijd zie, krijg ik nog wel kriebels. Ik geniet enorm van het kijken naar topsport en heb diep respect voor dames als Femke Bol en Jutta Leerdam. Ik weet immers hoe zwaar het is om op zo’n hoog niveau te presteren.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ja, vanochtend woog ik 72,5 kilo. Gemiddeld wil ik zo’n 73 kilo wegen; dat voelt als mijn natuurlijke gewicht. Omdat ik altijd in een gewichtsklasse heb gesport, heb ik ook genoeg discipline om dat zo te houden.”

Wat is je grootste zonde?

„Pindarotsjes! Ik vind het lastig om het er bij één te houden.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Roken vind ik vies; dat heb ik nooit gedaan.

Alcohol is algemeen geaccepteerd, maar hartstikke schadelijk. Ik drink het daarom bijna niet. Af en toe neem ik een glas rode wijn, maar dan slaap ik ’s nachts een stuk slechter. Ik voel het negatieve effect altijd.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Als ik heel zenuwachtig ben, ben ik geneigd om meer te eten. Dat mag je best emotie-eten noemen.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ik heb, samen met mijn collega’s, een coaching- en opleidingsbureau. Wij helpen mensen op weg om meer positieve invloed te hebben; op henzelf én op anderen. Als game changers nodigen we mensen uit om vanuit een ander perspectief te kijken naar wat zij meemaken.

Als spreker breng ik onze boodschap naar buiten. Mooie verhalen vertellen en goede gesprekken voeren vind ik heerlijk. Zet mij maar op een podium en let’s talk about it! Na een presentatie komen er vrijwel altijd mensen naar me toe om hun verhaal te delen. Ze vinden het vaak fijn om te horen dat ik ook uitdagingen heb. Logisch, want dat is menselijk.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Investeer meer tijd in je mentale en emotionele flexibiliteit. Dat kun je tot een bepaald punt zelf, maar het kan goed zijn om de hulp van een ander in te schakelen. Dat heb ik ook gedaan; het helpt je om nieuwe inzichten te krijgen.

Toen ik voor het eerst hulp zocht en tegenover mijn coach zat, vertelde ik hem niet gelukkig te zijn. Hij vroeg toen: ’Hoe heb jíj dat voor elkaar gekregen?’ Dat vond ik een moeilijke en verwarrende vraag. Uiteindelijk zag ik hierdoor in dat ik alles buiten mijzelf neer had gelegd. Ík was het die mij ongelukkig maakte, vooral door op momenten erg negatief en voorwaardelijk naar mijzelf te kijken. Dat wilde ik vervolgens echt veranderen.”

Wil jij ook in deze rubriek?

Wij zoeken nog leuke vrouwen die graag vertellen over hun bijzondere leefstijl. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, een korte omschrijving van jouw bijzondere levensstijl en een foto van jezelf naar b.bouwman@telegraaf.nl.

