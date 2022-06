Daghoroscoop 24 juni - Sta jezelf wat ontspanning toe, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Als typisch familiemens houd je van een harmonieus gezinsleven en een leuk huis. Je hebt graag mooie dingen om je heen en bent altijd bezig jouw omgeving te verfraaien. Als je een verbouwing of iets dergelijks van plan bent is het raadzaam te wachten tot volgend jaar maart, als het niet dringend is.

RAM

In een financiële kwestie kan vooruitgang komen, al is de kosmos wat twijfelachtig. Jouw drang naar succes neemt toe ook al kan er iets ontbreken aan je helderheid van geest. Teken niets wat niet door een jurist is gecontroleerd.

STIER

Zorg voor voldoende cash als je jouw huis wilt renoveren of comfortabeler wilt maken. Gebruik de hulp van mensen in je omgeving als zij echt een handje kunnen helpen. Houd iedereen tevreden door genoeg eten en drinken in huis te hebben.

TWEELINGEN

Sta jezelf wat ontspanning toe; het zijn vaak de kleine dingen die het hem doen, zoals cadeautjes kopen. Draag je verantwoordelijkheid in een vereniging of club voor de financiën zorg dan dat jouw gegevens up to date zijn.

KREEFT

Een gesprek kan, zonder enige kwade bijbedoeling, in roddel ontaarden. Doe geen uitspraken over collega’s of vrienden zodat je een ieder in de ogen kunt blijven kijken. Iemand met een kind kan jouw relatie ontregelen.

LEEUW

Tegenstrijdige trends in de kosmos kunnen voor frustratie zorgen. Wees maar blij dat dit de laatste dag van de werkweek is. Hoewel je in staat bent meerdere dingen tegelijk te doen is het beter elke kwestie afzonderlijk af te handelen.

MAAGD

Voor een partnerschap is het klimaat gunstig, al kun je plotseling overvallen worden door een financieel probleem. Een relatie met iemand ver weg of met een totaal andere achtergrond lijkt in heftigheid toe te nemen.

WEEGSCHAAL

De kosmos kan je ertoe brengen minder voorzichtig te zijn dan anders. De trend is veranderlijk. Houd er rekening mee dat anderen je niet steeds het beste toewensen. Ga alleen op stap als je een outfit gaat kopen, want advies is onbetrouwbaar.

SCHORPIOEN

Houd rekening met ups en downs in partnerschapkwesties. Vrijgezellen kunnen gefrustreerd raken waar het de andere sekse betreft. Gehuwden kunnen het gevoel hebben dat zij niet aan de wensen van hun partner voldoen.

BOOGSCHUTTER

Je kunt de handen vol hebben aan kleine veranderingen thuis of op het werk. Een bijzonder doel kan vanwege verplichtingen of financiële zorgen verder weg lijken dan ooit. Blijf vastberaden en leg je er niet bij neer.

STEENBOK

Onenigheid over wie recht heeft op wat en wie het hardst heeft gewerkt kan je tactloze kant naar boven brengen en emoties opzwepen. Laat je niet tot kleine gemeenheden verleiden; beperk je tot hetgeen werkelijk van belang is.

WATERMAN

Wees voorzichtig als je vandaag te doen krijgt met een juridische of financiële kwestie. Let op details. Iemand in jouw directe omgeving kan grote slimheid aan de dag leggen of vals spelen. Word niet het slachtoffer van oplichterij.

VISSEN

Al vroeg kan zich een misverstand voordoen dat je humeur bederft. Ben je met ruzie de deur uitgegaan, maak dan een lunchafspraak met je partner en praat de zaak uit. Ontspan vanochtend als je vanmiddag een examen moet doen.

