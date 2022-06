’Mijn kind (4) gaat straks naar school, maar is nog niet zindelijk’

„Mijn zoontje is ruim vier jaar oud, maar het lukt ons maar niet om hem zindelijk te laten worden. Thuis gaat het in de meeste gevallen wel goed, maar zodra we gaan buiten spelen of een tripje doen, gaat het mis.”

„Na de zomer gaat hij naar de basisschool en dan moet hij toch wel echt zindelijk zijn. Ik ben bang dat er anders problemen van gaan komen en wil het hem niet aandoen dat hij continu ongelukjes heeft tussen zijn nieuwe klasgenootjes. Wat is het geheim van zindelijkheid?”

Niet de enige

Debby Mendelssohn is psycholoog en schrijfster van een boek over zindelijk maken. Als zindelijkheidsdeskundige ziet ze in haar praktijk heel vaak gezinnen die in dezelfde situatie zitten als Lisa. „Het komt echt heel vaak voor dat kinderen op deze leeftijd nog niet zindelijk zijn. Het is heel vervelend voor deze ouders en voor het kindje, maar ze zijn echt niet de enige.”

Spannend

Volgens Mendelssohn kan er een hoop bereikt worden in de paar maanden dat het nog duurt tot het schooljaar begint. „Het moet absoluut kunnen lukken om dit jongetje zindelijk te maken. Zeker aangezien deze moeder schrijft dat het thuis vaak al vaak lukt. Waarschijnlijk is het zo dat het spannend wordt zodra dit jongetje in een andere omgeving komt en verschillende indrukken krijgt, dus is het belangrijk om hem op die momenten extra te helpen.”

Automatisch zindelijk

Mendelssohn benoemt dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat een kind op 4-jarige leeftijd ’automatisch’ zindelijk wordt. Toch wordt dat ten onrechte nog vaak aangenomen. „We nemen ons kind bij wijze van spreken tot een jaar of 7 nog in de bakfiets mee, maar speciale aandacht voor zindelijkheid wordt nog vaak vergeten. Niet alle kinderen zijn hetzelfde en voor sommigen kost het zindelijk worden meer moeite dan voor anderen.”

Geen overeenstemming

„Waar dat door komt? Experts verschillen daarover van mening. Sommigen zeggen dat het aan de luiers ligt: die zouden tegenwoordig zo goed zijn dat kinderen er niets meer van voelen als ze daarin plassen. Anderen zeggen dat het aan de manier van opvoeden ligt en dat ouders meer tijd zouden moeten of kunnen vrijmaken voor het zindelijk maken van hun kind. Ik geloof niet per se dat het aan één van deze beide oorzaken ligt, het is vaak een samenkomst van verschillende factoren waardoor het aanleren van WC-gebruik niet de hoogste prioriteit heeft gekregen of is vergeten.”

Stap voor stap

Het helpt enorm om een kind stapje voor stapje te begeleiden in de situaties waarin het spannend wordt. Mendelssohn: „Houd hem buitenshuis continu goed in de gaten en blijf hem helpen herinneren. Dat doe je niet door iedere tien minuten de WC te noemen. Moet je je voorstellen dat er ieder half uur aan je gevraagd wordt: ’Wil je nog thee? Wil je nog thee?’. Dat wordt zo dwingend dat het averechts kan werken.”

Benoemen en begeleiden

„Kies liever vaste momenten, en vraag het dan niet, maar breng het als feit. Gaan jullie buiten spelen? Denk dan niet dat het na twee uur in de speeltuin wel losloopt, want hij gaat het geheid vergeten. Zeg voor vertrek: ’We gaan nog even plassen’. Ga met hem mee als hem dat helpt, begeleid hem. Het is net als bij een kind helpen oversteken. Sommigen kunnen dat eerder dan anderen, en dit jongetje heeft het nog net even wat langer nodig aan de hand meegenomen te worden. Zie het als liefdevol helpen. Zolang je kindje het nodig heeft: blijf erbij.”

Niet problematiseren

Het is daarbij belangrijk dat je de zindelijkheidskwestie als ouder niet problematiseert, vertelt Mendelssohn. „Het komt namelijk uiteindelijk altijd wel goed en zo erg is het ècht niet. Het is vooral heel vervelend voor dit kindje, maar hij en zijn ouders komen er wel. Nee, het gaat niet vanzelf, en het kost echt wel de nodige tijd en moeite om je kindje in deze fase zindelijk te maken. Maar als je je kind serieus neemt en stap voor stap blijft helpen, is er altijd een uitweg.”