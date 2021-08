Daghoroscoop 4 augustus - Mijd gevaarlijke locaties, Steenbok

VANDAAG JARIG

Ben je nog single, dan zijn er dit jaar twee veelbelovende relaties voor jou weggelegd, met twee zeer verschillende types. De één is ouder en gesetteld, conservatief en een goed maatje, maar weinig opwindend; de ander avontuurlijk, vrolijk en heel gezellig. De keus kan moeilijk zijn, maar is aan jou.

RAM

Vanochtend kun je ervan worden verdacht in een andere wereld te vertoeven of onvoldoende geïnteresseerd te zijn. Problemen omtrent een schuld of je vermogen kunnen je bezighouden. Geen geschikte dag voor futiele zaken.

STIER

Dankzij jouw communicatieve vaardigheid kun je als tussenpersoon optreden in een moeilijke situatie. Wat rondsurfen op het internet kan een onverwacht voordeel opleveren. Je kunt iets ontdekken waarop je niet meer had gerekend.

TWEELINGEN

Er kan sprake zijn van een onverwachte meevaller of bonus, zeker als je hebt bijgedragen aan een goed resultaat van jouw bedrijf. Koop een lot in een loterij of doe mee aan een kansspel. Uit onverwachte hoek kan het geluk je toelachen.

KREEFT

Naarmate de dag vordert, zul je je steeds beter gaan voelen; je energie en verantwoordelijkheidsgevoel nemen toe. Een vliegende start is geen vereiste; begin de dag ontspannen. Door efficiënt te werken, maak je een misstap ongedaan.

LEEUW

Beëindig zo vroeg mogelijk contacten of een vergadering; je hebt geen tijd te verliezen voor taken die geen uitstel dulden. Wees aanwezig bij werk dat aan je huis wordt verricht; werklieden hebben vaak zo hun eigen ideeën…

MAAGD

Een traag begin van de dag zal het moeilijk maken om effectief te reageren. Een gemaakte afspraak kan mislopen door vergeetachtigheid. Verontschuldig je als door jouw toedoen iemand wordt benadeeld en beloof beterschap.

WEEEGSCHAAL

Uitstekende prestaties maken je tot een uitgelezen kandidaat voor een promotie; jij bent geknipt om leiding te geven. Een goed moment om het roer over te nemen of te solliciteren naar een positie waar je zin in hebt.

SCHORPIOEN

Een droom kan jou de hele dag achtervolgen of een situatie neemt de allure van een droom aan. Een geschikt moment om je gedachten in een meer filosofische richting te sturen. Haal rendement uit de gesprekken die je voert.

BOOGSCHUTTER

Blijf vanochtend wat langer genieten van een samenzijn met jouw partner. Als je daarna elk je weegs gaat, zul je in de juiste stemming zijn om over praktische zaken te praten, problemen op te lossen en strategieën te bedenken.

STEENBOK

Je denkt graag groot, maar door dat op anderen toe te passen, krijg je niet noodzakelijkerwijs gelijk. Blijf diplomatiek, zeker als er zonder enige reden ruzie ontstaat. Let scherp op het gedrag van mensen en mijd gevaarlijke locaties.

WATERMAN

Houd rekening met explosieve situaties die de gebeurtenissen vandaag in de war kunnen sturen. Er kan sprake zijn van verhitte, luidruchtige of onaangename discussies. Probeer diplomatiek te blijven en gematigd in alles wat je doet.

VISSEN

Maak je niet te veel zorgen als stress en spanning om je heen toenemen. Problemen zullen zichzelf oplossen en je zult er zonder merkbare kleerscheuren van afkomen. Potentieel zit je in een periode waarin ongelukken kunnen gebeuren.

