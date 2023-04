Marianne (68): ’Soms mag je best een beetje egoïstisch zijn’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Over een paar weken word ik 69 jaar, maar zo voel ik me nog lang niet. Ik denk dat ik meer een vijftiger ben. Dit geldt zowel voor mijn doen en laten als kledingstijl. Eigenlijk zegt leeftijd niet zoveel. Je uitstraling bepaalt of je jong of oud oogt. Mijn oma droeg vroeger donkere kleding en een knotje, maar dat is gelukkig niet meer de norm. Niemand kijkt er raar van op als ik in mijn felgekleurde jurk kom aanlopen. Ik heb een grote voorliefde voor kleur. Vroeger maakte ik mijn kleding zelf, maar de laatste tijd shop ik graag bij Tante Betsy. Hun kleding is lekker kleurrijk en gedurfd. Van mij hoef het niet zo braaf!”

Heb je een beautygeheim?

„Het maakt niet uit hoe laat het is: ik reinig áltijd mijn gezicht. Meestal koop ik de verzorgingsproducten van L’Oréal. Zij hebben regelmatig leuke aanbiedingen. Ook dep ik trouw iedere ochtend en avond wat oogcrème op mijn wallen. Ik weet niet of het werkt. Baat het niet, dan schaadt het niet, toch!? Ook ga ik iedere zes weken naar de schoonheidsspecialist. Ik vind het belangrijk om mezelf goed te verzorgen, daarom verf ik nog steeds mijn haar en maak ik mezelf ook iedere dag op. Het is niet zo dat ik me helemaal vol plamuur. Een likje mascara zorgt al voor een frissere uitstraling.”

Schatten mensen je op de juiste leeftijd?

„Nee, eigenlijk nooit. Waar dat aan ligt? Niet aan mijn gladde huid. Ik heb genoeg rimpels. Ik denk dat ik dit eerder aan mijn kleurrijke kledingstijl of persoonlijkheid te danken heb. Ik ben niet per se sportief, maar ik ben wel een ondernemend type. Ik zit niet graag stil, daardoor schatten mensen je automatisch een stuk jonger in.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Ik wist dat deze vraag zou komen, maar ik blijf het een lastige vinden. Ik vind mezelf niet heel mooi, maar ik heb wel uitstraling. Als ik een ruimte binnenloop, dan komt er ook echt iemand binnen. Tenminste, dat heb ik me door mijn man laten vertellen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn benen, ik heb last van lipoedeem. Overal zitten kleine putjes. Ik draag nog steeds gekleurde panty’s en lange broeken, maar een bikini vind ik lastig. Ik weet dat ik niks aan mijn lipoedeem kan doen, maar ik voel me er toch ongemakkelijk bij. Stiekem wil ik het verdoezelen.”

Wat houdt je jong?

„Ondernemend blijven. Na mijn pensioen ben ik fanatiek gaan haken. Ik ben altijd al groot handwerk fan geweest, maar na mijn pensioen ben ik het steeds serieuzer gaan oppakken. Via mijn Facebook- en Instagram-account deel ik verschillende projectjes. Het begon als een hobby, maar het wordt steeds serieuzer. Ik heb meerdere haakvriendinnen, werk in opdracht en sta sinds kort zelfs ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De aanvragen voor mijn haakwerkjes komen vanuit heel de wereld. Momenteel ben ik bijvoorbeeld bezig met een vest voor iemand in Amerika. Hoe gaaf is dat!?”

Ben je waar je had willen zijn?

„Dat is een lastige vraag. Ik heb veel donkere periodes gekend. Natuurlijk heeft ieder mens een rugzakje, maar mij kostte het veel moeite om deze periodes een plekje te geven. Gelukkig is dit met de juiste hulp toch gelukt. Sindsdien probeer ik van iedere dag een feestje te maken. Je leeft tenslotte maar één keer! Ik ben daarom op 67-jarige opnieuw in het huwelijksbootje gestapt. Best spannend op mijn leeftijd, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Het voelde als een nieuw begin.”

Heb je een levensles?

„Soms mag je best een beetje egoïstisch zijn. Ik heb een tijdje bij een psycholoog gelopen die zei: ’Je bent moeder en oma, maar eigenlijk hoor ik je alleen daarover. Je moet ook jezelf kunnen zijn. Wees soms gewoon Marianne.’ Ik heb dit advies ter harte genomen. Na mijn scheiding ben ik in mijn eentje op haakvakantie naar Griekenland gegaan. Het lag precies in mijn straatje! Nooit had ik kunnen bedenken dat ik zoiets zou kunnen of durven. Nog steeds kijk ik er met trots op terug. Het heeft me doen realiseren dat je jezelf af en toe op één moet zetten.”

