Column 42: ’Terwijl ik op date was, werd ik versierd’

In de categorie originele date nights werd ik laatst op een eerste date mee genomen naar North Sea Jazz. Ik was er nooit eerder geweest en om heel eerlijk te zijn had ik ook niet het idee dat het mijn soort festival zou zijn. De doelgroep te oud en geen nummer dat ik mee zou kunnen zingen. Na een blik op het programma was ik echter om. Alicia Keys zouden optreden. Let’s go!

Belangrijk belletje

Onderweg naar Rotterdam klonk al duidelijk ergens een ’klik’ en de allerbeste vibes dansten om ons heen. We draaiden Alicia’s grootste hits, die we even later hoopten live te horen, en praatten honderduit. Eenmaal op het festival bestelden we een drankje en wachtten tot de zaal open ging, toen mijn date werd gebeld. Wij konden elkaar in de drukte en met alle muziek al amper verstaan, laat staan dat je in de menigte een telefoontje kon plegen. Maar het was belangrijk, family business, dus hij liep helemaal terug naar de uitgang om ongestoord te kunnen bellen.

Vijftigjarige kletskous

Stond ik dan, alleen op North Sea Jazz. Ik nipte rustig aan mijn wijntje terwijl ik de crowd om me heen bestudeerde. Niks leuker dan mensen kijken. Jonge hipsters en types als mijn eigen vader en moeder gingen moeiteloos in elkaar over. Diverser dan dit wordt het niet. Het belletje duurde lang (How come you don’t call me?), maar ik vermaakte me prima in mijn eentje. Ik zette net een Instagramfilmpje online toen er opeens een man in mijn aura kroop. Charmeur meets kletskous, jaartje of vijftig.

#duurtlang

„Wat doet zo’n mooie vrouw als jij hier alleen”, begon hij. „Mijn vriend is aan het bellen.” Hij: „Aan het bellen? Op zondagavond? Terwijl je met je vriendinnetje op een festival staat? Wat kan er nu zó belangrijk zijn? Ik zou dat belletje gewoon hebben weg gedrukt hoor.” De man had een punt. Hoezo neem je me eigenlijk op date en ben je vervolgens een half uur verdwenen? Ik besloot er maar het beste van te maken en deed gezellig mee met de Q&A van deze Rotterdamse babbelbox. Over wie hij allemaal al had gezien en waar hij die zondag voor kwam. Ook voor de Girl On Fire, zo bleek, dus stelde hij voor alvast richting zaal te gaan. „Anders wordt het veel te druk. Je vriend kan beter opschieten.”

Diana Ross op date

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij deze man. ’Give Up’ kwam niet in zijn repertoire voor; hij had „Diana Ross wel mee op date genomen”, zei hij stoer en nu probeerde hij mij te regelen. Terwijl ik op mijn eerste date was! Dat verzin je toch ook niet. Een kwartier voor Alicia zou aftrappen, kwam mijn vlam gelukkig terug. „Alles goed met de fam?”, vroeg ik. „Yes, we zijn weer oké!”, zei hij. Hij gaf mij een dikke zoen en de arme flapuit een hand en sloeg zijn brede arm om me heen: „Zullen we naar binnen gaan, schat?” Yes, haal me hier weg!

Hoteldebotel

Al stond er een mannetje of 5000 bij Alicia, ik en mijn hotline bling waren the cutest couple in de zaal. Handjes vast, liefdevolle kusjes en allebei zongen we zo ongeveer elk nummer uit volle borst mee. ’No one, no one, no oneeee. Can get in the way of what I’m feeling.’ Dat telefoontje was ik al lang en breed weer vergeten. Alicia’s optreden had de Keys tot de liefde. Was dit de beste eerste date of wat? If I was your womannn…

