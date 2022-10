Swetlana: ’Na tien jaar intensieve zorg voor onze dochter, kon ik het niet meer aan’

„Toen Thera twee jaar werd, kreeg ze uit het niets epileptische aanvallen. Ze had er meer dan tien per dag en medicatie hielp niet. De aanvallen belemmerden haar ontwikkeling, waardoor ze ernstig verstandelijk beperkt raakte. Hoewel ze ouder werd, bleef ze verstandelijk op het niveau van een peuter. Dat bracht een enorme belasting met zich mee. Ze kon zomaar naar buiten rennen als de deur niet op slot was of ineens een fles wijn uit de koelkast pakken en die leeg proberen te drinken. Hoewel ze zich gedroeg als een tweejarige, kon ze namelijk wel overal bij. Ik kon dus niet zomaar gaan koken als Jari met haar in de woonkamer zat. Mijn inmiddels ex-man moest dan bij de kinderen blijven om ze in de gaten te houden. Ons huishouden kreeg hierdoor echt een hoge moeilijkheidsgraad.

Woonvoorziening

Thera heeft door haar beperking vierentwintig uur per dag zorg en aandacht nodig, die wij altijd evenredig verdeelden. Nadat we haar tien jaar intensief verzorgd hadden, besloten we haar over te plaatsen naar een woonvoorziening. Het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen, maar ik kon het gewoon niet meer aan: ik was naast moeder ook mantelzorger, huishoudster en half-verpleegkundige. Gelukkig gaat het met Thera een stuk beter nu ze in de woonvoorziening zit, ze heeft veel minder aanvallen. Voor Jari is het ook fijn: voorheen ging mijn aandacht vooral naar Thera. Nu kan ik hem ook eens helpen met zijn huiswerk. Enkele maanden voor Thera’s uithuisplaatsing ben ik gescheiden en inmiddels heb ik een nieuwe partner.

De woonvoorziening neemt de zorg voor Thera uit handen, maar ik doe nog wel haar was. Ook koop ik haar kleding, shampoo en andere persoonlijke verzorgingsproducten. Aangezien Thera niet kan praten, communiceert ze via de iPad. Als die een keer valt, gaat mijn ex op zoek naar een nieuwe of hij laat hem repareren. Uiteraard gaan we samen naar de gesprekken met de woonvoorziening die over haar gaan.

Kosten

De kosten rondom Thera betalen we van onze gezamenlijke rekening, die hebben we geopend voor de kinderen - dus ook voor Jari. Ik betaal mijn deel uit de inkomsten die ik krijg met mijn werk als parttime coach en motivational speaker. Met mijn huidige partner heb ik geen gezamenlijke rekening, al verdelen we de uitgaven wel eerlijk.

Huishouden

Het huishouden is een stuk rustiger nu Thera niet meer thuiswoont. Voorheen had ik echt structuur nodig om alle balletjes hoog te houden, nu is dat anders. Als Jari vraagt wat we gaan eten, betrap ik mezelf er soms zelfs op dat ik pas om 5 uur ’s middags in de koelkast kijk wat we in huis hebben. Stiekem vind ik dat een verademing. Het huishouden komt grotendeels op mij neer, omdat mijn huidige partner en ik wegens afstand een latrelatie hebben. Jari helpt in het huishouden wel een beetje mee. Hij doet de vaatwasser, brengt afval weg en ruimt zijn kamer op. Hoe ouder hij wordt, hoe meer huishoudelijke taken ik hem ga geven. Zo kan ik hem rustig in het huishouden betrekken.

Om de week gaat Jari naar zijn vader. In die week ga ik naar mijn partner. Zijn kinderen zijn al volwassen en gaan dan zelf naar hun moeder. Hierdoor zijn we echt met zijn tweeën. Hij zorgt dat zijn huishouden op orde is, maar als er nog iets gedaan moet worden help ik gewoon mee. Thera zie ik om de week. Jari gaat dan soms mee. Hoewel de bezoekmomenten eerst via een schema verliepen, ga ik daar nu soepeler mee om. Ik kan ook weleens een keer doordeweeks gaan en een weekend overslaan. Het is anderhalf uur rijden naar de woonvoorziening, wat nogal wat tijd en energie vergt. Als ik er helemaal voor haar kan zijn, ga ik naar haar toe. Hoewel Thera net zo oud kan worden als ieder ander kind, is er nooit zekerheid of ze complicaties krijgt. Dat is spannend, maar nu gaat het gelukkig goed met haar.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.