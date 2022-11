Daghoroscoop 24 november - Geloof niet alles wat je hoort, Vissen!

VANDAAG JARIG

Er wachten je doorbraken in jouw emotionele leven en binnen de familie. Tot 17 mei zal er sprake zijn van plezier, creativiteit en veel feestjes; je bent geïnspireerd en vrouwen die daarvoor de leeftijd hebben zullen vruchtbaar zijn. Na 17 mei zul jij je meer moeten richten op jouw werk.

RAM

Jouw intuïtie staat op scherp en je bent in staat verder te kijken dan jouw neus lang is. Deelnemen aan een workshop zal de informatie verschaffen die je nodig hebt voor jouw carrière. De kosmos moedig je aan eens goed na te denken.

STIER

Tijdens een ontmoeting kun je op stemmingen en gevoelens stuiten die sterk verschillen van het gebruikelijke en die stof tot nadenken zullen geven. Afspraken kunnen worden afgezegd of veranderd en dat blijft zo tot 13 december.

TWEELINGEN

Het lijkt verstandig om stukken die alleen nog getekend moeten worden aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Ongeduld zal bij anderen twijfel oproepen. Stel een rechtszaak bij voorkeur, voorlopig uit.

KREEFT

Zorg, voor een optimaal resultaat, dat bij een collectief optreden een ieder betrokken wordt. Een deadline kan snel naderbij komen maar details kunnen het proces vertragen. Ruim jouw rommel op, des te helderder kun je denken.

LEEUW

Er staat je een dag van tegenstrijdigheden te wachten. Probeer vroeger dan gewoonlijk naar huis te gaan. Besef dat kinderen meer aandacht en liefde nodig kunnen hebben, of hulp bij het huiswerk, of gewoon een luisterend oor.

MAAGD

Houd rekening met misverstanden en vertraging, zowel in zaken als in het verkeer. Steek meer energie in huiselijke taken en heb er vrede mee als je even afstand moet nemen van het goede leven. Profiteer van de talenten die je hebt.

WEEGSCHAAL

Laat je niet verleiden tot veronderstellingen als het om geld gaat of jouw liefdeleven. Stel je flexibel op als er sprake is van een onduidelijke trend die jouw verlangen naar vrijheid voedt. Maak korte metten met negatieve gevoelens.

SCHORPIOEN

Let op jouw woorden en daden. Een belangrijk of kostbaar bezit kan verloren raken door onnadenkendheid. Je kunt wat vergeetachtig zijn doordat de kosmos mist over jouw brein verspreidt. Voorkom dat geldt tot ruzie leidt.

BOOGSCHUTTER

Richt de schijnwerpers op jouw creatieve talent en grijp een kans om op een bijzondere manier jouw stempel op iets te drukken. Goed met geld omgaan kan echter moeilijk zijn als plannen steeds op obstakels stuiten.

STEENBOK

Je kunt de behoefte voelen een situatie beter af te schilderen dan het geval is. Pas op: een leugentje om bestwil kan kwalijke gevolgen hebben. Houd jezelf niet voor de gek en geloof niet wat je wilt geloven. De waarheid blijf toch dezelfde.

WATERMAN

Heb vertrouwen in jouw primaire reacties. Een belangrijke boodschap kan uit jouw onderbewustzijn naar boven komen. Aarzel niet om een gunst te vragen aan mensen in jouw directe omgeving; aan jouw wens zal worden voldaan.

VISSEN

Geloof niet alles wat je hoort. Het risico betrokken te raken bij iets illegaals is groter dan anders. Anderzijds kan uw fantasie olifanten maken van muizen. Werk liefst achter de schermen zodat u de invloed van anderen kunt ontlopen.

