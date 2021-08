’Ik breng mijn baby 5 keer per week naar de opvang, is dat goed?’

„Mijn baby is nu een klein halfjaar oud en ik ga, na mijn verlof nog lekker even verlengd te hebben, binnenkort weer aan het werk”, schrijft Inge. „Voor de eerste paar weken heb ik in elk geval geregeld dat ze vijf keer per week naar het kinderdagverblijf gaat, daarna gaan we beslissen of we daarmee doorgaan. Ikzelf zie er geen kwaad in. Mijn man en ik vinden onze fulltime banen nu eenmaal erg belangrijk en we weten honderd procent zeker dat we onze dochter een liefdevolle opvoeding geven – óók als ze vijf keer per week naar de opvang gaat.”

„Maar door de reacties van vriendinnen ben ik aan het twijfelen geslagen. Heeft dit effecten op de ontwikkeling van mijn kind? Kan het dat de band tussen haar en mij/ons er slechter door wordt? Hoe denkt een deskundige hierover?”

Geen kwaad

Babycoach Jessica Manders snapt de twijfel van Inge. „Er zijn nu eenmaal heel veel meningen en oordelen, waardoor het lastig kan zijn om als moeder of ouders een keuze te maken.” Manders kan Inge geruststellen: ze ziet er, mits alle omstandigheden gunstig zijn, geen kwaad in om een baby vijf dagen per week naar een kinderdagverblijf (kdv) te sturen. „Als dat ervoor zorgt dat een moeder kan doen waar zij gelukkig van wordt, én als ze ervoor zorgt dat ze er helemaal voor haar baby is wanneer ze samen thuis zijn, zie ik geen bezwaar.”

Spiegelen

„Een blije moeder is namelijk een blije baby”, vervolgt Manders. „Wie zegt dat het per se beter is voor je baby als jij 24 uur per dag met hem/haar thuis bent? Als je daar vervolgens heel ongelukkig van wordt omdat je liever zou werken, of omdat het eigenlijk te veel voor je is en je daarom vaak vermoeid op de bank hangt terwijl je baby in de box ligt, kun je je afvragen waar een baby gelukkiger van wordt. Baby’s spiegelen het gedrag van hun ouders en voelen haarfijn aan hoe hun moeder in haar vel zit. Het is dus belangrijk om goed bij jezelf na te gaan waar jij je gelukkig bij voelt.”

Cognitieve ontwikkeling

„Als het voor jou goed voelt om je baby 5 keer per week naar de opvang te brengen, kun je dat dus zeker doen. Ik benadruk wel dat ik er hierbij vanuit ga dat de moeder een goed kinderdagverblijf heeft uitgezocht dat bij haar en haar baby past, en dat ze heel bewust kijkt naar de behoeften van baby’s. Als dat het geval is, kan opvang juist heel goed zijn voor de cognitieve ontwikkeling van je baby. Je kind krijgt continu aandacht, wordt gezien en gehoord en leert van zijn/haar omgeving.”

Aandacht geven

Voorwaarde is wel dat de ouders, wanneer ze samen thuis zijn met hun baby, óók alle aandacht geven. „Als jij iedere dag uitgeput thuis komt, snel de fles erin gooit, je baby in bad en in bed stopt en zelf op de bank ploft, gaat er iets niet goed. Ook je baby heeft de gelegenheid nodig om na een dag op de opvang thuis weer even te aarden, te rusten en de dag te verwerken. Dat kan het beste bij zijn/jaar ouders: even tegen moeder of vader aan liggen en weer de geborgenheid van huidcontact voelen. Kijk en luister naar je baby en reageer op alle signalen die worden gegeven.”

Hoe reageert je baby?

Daarbij moet je er dus ook goed op letten hoe je baby thuiskomt van de opvang en of hij/zij zich daar nog goed bij voelt, legt Manders uit. „In het meest positieve scenario dat ik schets is er weliswaar geen bezwaar tegen vijf dagen opvang, maar hoe een baby reageert en of hij/zij het daadwerkelijk aankan, dat verschilt per kind. Kijk daar dus goed naar: hoe is je baby bij thuiskomst, heeft hij/zij op de opvang goed geslapen, slaapt hij/zij thuis goed door, is hij/zij blij? Het kan ook zijn dat je kind toch te overprikkeld is geraakt; dat merk je al gauw aan slechte nachtrust. Wordt je baby midden in de nacht wakker? Dan kan het zijn dat hij/zij je mist en het gemiste huidcontact van de dag wil inhalen. Kijk dus heel goed hoe je baby het doet!”

Hechting

En hoe zit dat dan met de hechting: is het, zoals critici beweren, een risico om 5 dagen per week van je baby gescheiden te zijn? Kan dat gevolgen hebben voor de band tussen moeder en kind? Nee, zegt Manders, als je als moeder in de periode daarvoor al een liefdevolle band hebt opgebouwd, is je baby op dat moment al voldoende gehecht. „Ben je er altijd voor je baby geweest en heb je op elk signaal gereageerd? Dan hoef je je geen zorgen te maken. De band tussen jou en je baby is sterk genoeg. Nogmaals: als er genoeg aandacht voor hem/haar is op het kinderdagverblijf is én als je er thuis volledig bent voor je baby, is er weinig aan de hand.”