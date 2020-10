’Na mijn vakantie ging ik niet in quarantaine’

Al voordat corona ons land had bereikt, had ik voor mei een ticket geboekt naar Ibiza. Ik ben een alleenstaande moeder en heb het financieel een tijd heel zwaar gehad. Het laatste jaar gaat het op dat vlak een stuk beter en ik keek uit naar mijn eerste midweek weg sinds járen. Buiten de schoolvakantie om, waarbij mijn moeder vijf dagen op mijn zoon (9) zou passen.

Maar dat werd hem - ’dankzij’ alles rondom corona - natuurlijk niet. Het hotel kon ik gelukkig annuleren en het ticketgeld kreeg ik terug, waarmee ik hoopte nu in het najaar weg te kunnen. De zomervakantie is voor mij nooit een optie: veel te duur en ik zou mijn zoon dan moeten meenemen, wat het nóg duurder maakt. Dus ik koesterde de stille hoop dat het eind september, begin oktober, weer normaal zou zijn.

Social media

In de zomervakantie zag ik op social media Jan en alleman lekker reizen: boottochtjes vanaf Ibiza, Curaçao kwam meerdere keren voorbij en ook Italië en Griekenland waren geliefde bestemmingen. Maar terwijl ik mij verlekkerde aan hun mooie reisjes, en ondertussen uren door Pinterest scrollde op zoek naar de leukste, betaalbare hotspots voor mijn najaarsvakantie, kreeg ik na de zomervakantie het deksel op mijn neus: elke leuke, betaalbare bestemming werd weer ’oranje’. Ik baalde als een stekker!

Eén van mijn beste vriendinnen had er schoon genoeg van: ze boekte twee weken geleden een ticket naar ’oranje’ gebied Barcelona. „Ik zie wel hoe het daar is”, zei ze tegen ons. Zonder problemen te hebben gehad stuurde ze twee dagen later foto’s vanuit een tapasbar. ’Het is hier prima vertoeven hoor’, schreef ze, waarna ze me vroeg om ook gewoon te komen. ’Of je nou daar bent of hier, je loopt evenveel gevaar.’

Mondkapje

Even twijfelde ik, maar ik was ergens ook boos dat voor mijn gevoel iedereen in de zomer lekker weg was geweest, terwijl ik een vakantie buiten het seizoen om voorlopig op mijn buik kon schrijven. En wedden: straks als de kabinetsleden tijdens de vakantieperiode met hun gezin weer naar verre oorden willen, of op de pistes willen staan kan het wel. En dan zit ik weer met die torenhoge prijzen die ik niet kan betalen… Maarja, die ’code oranje’…

Toch besloot ik te gaan; mijn hunkering naar dat midweekje was veel te groot. Ik hoefde geen coronatest te doen: na het invullen van een gezondheidsverklaring - in zowel het vliegtuig als voorafgaand online - kon ik gewoon het land in, naar het hotel waar mijn vriendin al verbleef. En... ik heb vijf fantastische dagen gehad! We moesten wel overal een mondkapje op (behalve in restaurants en op het strand), maar dat vond ik helemaal niet erg.

In quarantaine

Wat genoot ik van de zon op mijn huid, de fantastische sangria en die heerlijke tapas. En het was superrustig in de stad, dus dit was de uitgelezen kans om die prachtige gebouwen echt goed te bekijken. Ik liet mijn social media voor wat het was. Foto’s deelde ik alleen met vriendinnen waarvan ik wist dat ze het huidige coronabeleid niet zo nauw nemen. Ik had geen zin in preken; dit was mijn week!

Na die vijf dagen stapte ik weer in het vliegtuig naar Nederland, waar ik voor het volgende ’dilemma’ stond. Ik kwam uit ’oranje gebied’, dus ik zou eigenlijk tien dagen in quarantaine moeten. Maar daarover hoefde ik niet lang na te denken: dat ging ik niet doen. Als ik in Nederland, waar de besmettingen in rap tempo toenemen, niet tien dagen in quarantaine hoef na een supermarktbezoek, waarom zou ik dat dan wél moeten als ik uit Barcelona kom? Wat is het verschil qua besmettingsgevaar? Ik droeg daar nota bene bijna altijd een mondkapje!

Afstand

In quarantaine gaan zou voor mij geen doen zijn. En dus deed ik net alsof ik in Nederland een paar dagen voor mezelf genomen had en ging ik rustig verder met mijn leventje: ik bracht en haalde mijn zoon, deed boodschappen... Natuurlijk heb ik de afgelopen dagen wel extra afstand gehouden van mijn moeder, en het is ook niet zo dat ik tig vriendinnen heb opgezocht. Maar ik weigerde mezelf op te sluiten terwijl ik me niet ziek voelde. En om heel eerlijk te zijn: ik heb er geen seconde spijt van!