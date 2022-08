’Waarom is een stranddag voor dikke mensen discriminatie?!’

Tijdens mijn nieuwsronde op Instagram blijft mijn scrollduim hangen boven een foto met daarop een stuk of zes dikke vrouwen. In leuke bikini’s, met een grote lach op hun gezicht. Ze hebben het overduidelijk naar hun zin. ‘Gezellige foto’, denk ik. De caption lees ik niet. Doe ik eigenlijk vrijwel nooit. Een snelle klik op het hartje en weer door. Ik ben nog geen twee foto’s verder voor ik terug scroll. Dit keer kijk ik anders naar de foto en krijg ook ik een lach op mijn gezicht. Ik geloof niet dat ik eerder een foto in de media heb gezien van dikke vrouwen die het gewoon naar hun zin hebben. Zeker niet op het strand.

Walgelijke beelden

Je zou voor de grap eens een kijkje moeten nemen bij de beeldbanken - de databases met bestaande beelden waaruit mediamensen kunnen kiezen als ze een afbeelding bij hun artikel zoeken. De beelden die je daar ziet, zijn in de meeste gevallen walgelijk. Genoeg dikke mensen, maar slechts een paar die het zichtbaar leuk hebben. Over het algemeen zijn er een aantal favorieten:

Met een frietje in de hand - want dikke mensen eten alleen maar friet

In een slecht zittende outfit - want dikke mensen kunnen geen shirts vinden die over hun buik vallen

Op een weegschaal of met een meetlint om de buik - want dikke mensen willen áltijd afvallen

In een scootmobiel - want… moet ik dit echt verder toelichten?

Hoofdloos

Meestal zijn de dikke mensen op die foto’s hoofdloos. Waarom? Ze zijn een lijf, geen mens. En áls er al een hoofd op zit, dan kijkt dat beteuterd in de lens, hoofdschuddend naar het spiegelbeeld of meewarig uit het raam - dromend van een beter (lees: dun) leven. Ik kijk nog eens goed naar de foto. Dit keer lees ik de caption wel. De foto is gemaakt op een stranddag voor dikke mensen, een initiatief van Dikke Vinger, een organisatie die zich inzet voor de zichtbaarheid en acceptatie van dikke mensen.

Discriminatie

Eronder zijn - zoals altijd - wat azijnzeikers aan het pennen geweest. ‘Een stranddag voor dikke mensen? Discriminatie!’ Zucht. Dikke mensen die samenkomen op een klein stukje strand omdat ze zich met mede-dikkerds misschien meer op hun gemak voelen, is geen discriminatie. Net zoals dat een samenkomst van roodharigen geen discriminatie is en brei-fanatiekelingen die wekelijks afspreken om het over hun hobby te hebben geen discriminatie is.

Weg met de handdoek

Gelukkig zie ik verder vooral hele lieve, leuke reacties. Verschillende vrouwen geven aan dat de foto hen een duwtje in de rug heeft gegeven. Afgelopen weekend zaten ze nog met een handdoek om hun buik op het strand, maar de eerstvolgende keer laten ze die lekker thuis. Voldaan leg ik mijn telefoon weg. Mooi initiatief, mooie vrouwen, mooie reacties. Als we de weerkenners mogen geloven, krijgen we in september nog een paar hete dagen. Wacht dus nog maar even met het opbergen van de badkleding.

