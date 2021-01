’Een genderneutraal kaartspel, zitten we daar écht op te wachten?’

Karamelzeezout

’Langzaamaan vergenderneutraliseert het hele land’, hoor ik menig boomer denken bij het lezen van het bericht dat de 23-jarige Indy, spelletjesfanaat en student, een kaartspel heeft ontwikkeld dat moet bijdragen aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het is een beetje als de verkaramelzeezoutisering van het complete aanbod in de supermarkt; het houdt niet op.

Who cares

Er valt wat voor te zeggen natuurlijk, voor het feit dat er aan de heer een hogere waarde is toegekend dan aan de vrouw. Maar er valt ook wat voor te zeggen dat je daar aanstoot aan neemt. Misschien ben ik teveel behept met het who cares-gen op dit gebied, maar serieus, als je je daar druk om maakt, verkeer je wel in een luxe positie met een gebrek aan echte problemen.

Bekijk ook: Genderneutrale toiletten in alle gebouwen Universiteit Utrecht

Vroeger

Niet alles hoeft altijd zo te blijven ‘omdat het vroeger nou eenmaal zo was’. Dat gedweep met weleer moet maar eens ophouden. Maar wat van mij betreft óók wel een tandje minder kan is het hypergevoelige. We hebben te maken met een generatie die nergens tegen lijkt te kunnen. Alles wordt persoonlijk opgevat. De zwaarte is immens, de humor ver te zoeken. En de tenen zijn zo lang, daar moeten ze wel over struikelen.

Boerenprotest

What’s next? Gaan de boeren nu aan de bel trekken omdat zij zich achtergesteld voelen tijdens het kaarten? Zij delven immers helemaal het onderspit, dus de trekkers maar weer op en de voorpui uit de deur van de diverse spellenfabrikanten rijden? Dat klinkt belachelijk, maar laten we niet vergeten dat er dus inmiddels werkelijk een nieuwe variant van het spel op tafel ligt. Ik sluit niets meer uit.

Zorgtaken

Zoek de gelijkheid tussen mannen en vrouwen eens op andere terreinen dan in dit soort onbeduidende hoeken. Laat vrouwen eens meer uren betaald werk in de week verrichten en meer carrière maken. Hou op met ongeëmancipeerde uitspraken als: ‘Ik werk alleen voor de kinderopvang’. Laat mannen meer zorgtaken op zich nemen en de huishoudelijke verdeling in balans trekken. Ga daarmee aan de slag.

Parttimeparadijs

Indy had er zelf eigenlijk nooit bij stilgestaan, bij de ongelijkheid in het kaartspel. En dat terwijl ze ontelbare potjes pesten, pokeren of klaverjassen op haar naam heeft staan. Maar ineens vroeg ze zich af waarom de man meer waard was. Dat kan, zo’n vraag, ineens – uit het niets. Beter richt Indy zich op haar vrouwelijke studiegenoten die na het afstuderen meteen het parttimeparadijs in duiken – dat zet zoden aan de dijk. Gelijkheid haal je niet uit wat stukjes karton. Maar eerlijk is eerlijk; spraakmakend is het wel.