Fatima werd geschept op het zebrapad: ’Ik moest naar mijn leven gaan kijken’

Voel jij je leeftijd?

„Nee, van binnen niet en dat vind ik soms verwarrend. Ik voel me jeugdig, maar als ik in de spiegel kijk zie ik dat mijn gezicht wat begint te tekenen.”

Heb jij een beautygeheim?

„Veel lachen en plezier maken met mijn vrienden en familie. Mijn puberzonen vinden het vreselijk als ik zing op straat, maar ik vind het heerlijk. Je leeft maar een keer! Ik snap dat mijn zonen dat soms ongemakkelijk vinden, een hippe moeder is niet ’stoer’. Dat ze zich zo opgelaten kunnen voelen, vind ik dan ergens ook wel weer grappig. Ik ben een vrolijk persoon en kan overal wel de humor van inzien.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Zelden vragen mensen naar mijn leeftijd, maar als het ter sprake komt denken de meesten dat ik jonger ben dan 49 jaar.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn pretogen en vrolijkheid. Op straat daag ik mezelf wel eens uit om glimlachjes uit te delen en gedag te zeggen tegen iedereen die ik tegenkom. Zeker met de coronacrisis zijn er veel sippe mensen die stress ervaren. Het minste wat ik kan doen is iedereen een vriendelijke blik gunnen. Je weet maar nooit wie z’n dag je daarmee (wat leuker) maakt. Ik heb gemerkt dat het aanstekelijk werkt, want ik krijg van de meeste mensen een vriendelijke blik of groet terug.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn overgangskilo’s. Waar eerder een week stoppen met snoepen voldoende was om weer wat af te vallen, moet ik daar nu veel meer moeite voor doen. Ik zie dat mijn lichaam aan het veranderen is en dat ik een buikje krijg. Dat komt omdat mijn stofwisseling sindsdien is vertraagd. Om niet te veel aan te komen, eet ik gezond en blijf ik in beweging. Ik doe aan yoga en wandel elke dag na mijn werk naar de supermarkt om boodschappen te doen. Ik probeer het wandelen zo veel mogelijk in mijn alledaagse ritme op te nemen. In het weekend loop ik een grotere ronde van tien kilometer.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn uitstraling; ik ben altijd vriendelijk en vrolijk.”

Ben je waar je had willen zijn?

„In 2015 stond mijn leven op z’n kop toen ik de scheiding aangevraagd had. Ik was mezelf verloren door het huwelijk en was mijn vrouwelijkheid en speelsheid kwijtgeraakt. Ik kocht een fijn huis voor mij en mijn twee zonen en dacht alles weer op de rit te hebben. Tot ik in april 2016 tijdens mijn lunchpauze werd geschept op een zebrapad. Hierdoor werd ik gedwongen om naar mijn leven te gaan kijken. Na een revalidatie van vier maanden (ambulant) en vele paniekaanvallen later ben ik er sterker en veel bewuster uitgekomen.

Op dit moment leef ik mijn droom. Drie jaar geleden heb ik mijn nieuwe liefde ontmoet, een weduwnaar met twee dochters (18 en 25). We zijn anderhalf jaar geleden gaan samenwonen met ons samengestelde gezin en dat gaat hartstikke goed. We maken plezier en genieten van elkaar. Van de overwaarde van mijn huis heb ik een vakantiewoning gekocht in een natuurpark. Daar organiseer ik thema-wandelweekenden voor vrouwen over het volgen van je hart of de overgang, bijvoorbeeld. Ik heb geleerd dat vrouwen veelal druk zijn met anderen, maar niet met zichzelf. Vrouwen mogen best meer tijd voor zichzelf nemen, zonder daar een schuldgevoel aan over te houden. Je wordt namelijk een leuker persoon als je dichter bij jezelf blijft.”

Wat houdt je jong?

„De liefde! Ik ben heel dankbaar voor mijn lieve vriend. Na drie jaar zijn we nog steeds een klef stelletje, maar het belangrijkste is dat we samen plezier maken. Mijn relatie geeft me het gevoel dat ik weer twintig ben. Van mijn (stief)kinderen leer ik ook veel over het leven, zij hebben een verfrissende kijk op de wereld.”

Heb je een levensles?

„Pas na mijn scheiding en ongeluk besefte ik dat ik altijd alles zelf wilde doen. Toen ik tijdelijk hulpbehoevend werd, leerde ik pas om hulp te accepteren. Hierdoor heb ik mijn kwetsbaarheid leren tonen. Ik heb ondervonden dat mensen het fijn vinden als ze je kunnen helpen, dus gun je omgeving dit ook. Help elkaar waar dat kan en geniet samen van het leven.”