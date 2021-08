’Ik heb geen kinderen en ik weiger me te laten opjagen’

‘Heb je nog geen kinderen? Oh… oké. Waarom niet?’ Hoe dichter ik bij de dertig kom, hoe vaker ik deze vraag of een variant erop voor mijn kiezen krijg. Nou Gerda, bedankt voor deze totaal ongepaste vraag, maar kinderen komen nu eenmaal niet uit de lucht vallen. Mijn puberbrein mag dan all over the place zijn geweest, om de één of andere reden zijn mijn herinneringen aan de biologielessen over voortplanting kraakhelder: om zwanger te worden, heb je spermacellen en een eitje nodig. En soms is zelfs dat niet voldoende.

Verhinderde zwemmers

Aan die spermacellen ontbreekt het vooralsnog. Of liever gezegd: ik heb gepaste voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de zwemmers in ieder geval hun eindbestemming niet bereiken. Een kinderwens heb ik al sinds ik op mijn tweede een broertje kreeg, maar na mijn laatste relatie, twee jaar geleden, besloot ik vol te focussen op mijn carrière en mijn persoonlijke ontwikkeling.

Als die prins op het witte paard nog ergens als een kip zonder kop rondgaloppeerde, kon ik het maar beter gezellig maken in mijn eentje. Gaat me prima af, moet ik zeggen. En hoewel ik een tijdje terug een leuke man ben tegengekomen die zonder twijfel iets toevoegt aan wat ik heb opgebouwd en met wie ik het af en toe heel fijn heb, zijn kinderen voorlopig echt nog niet aan de orde.

Geduld

Dat is tegen de verwachting van mijn omgeving in. Hoe vaak ik vriendinnen heb horen zeggen dat ze niet hadden verwacht dat zij ‘eerder’ zouden zijn, is niet meer op één hand te tellen. Vooral het afgelopen jaar is het snel gegaan. Ik kan social media niet meer openen zonder bedolven te worden onder foto’s van gender reveals, baby showers en uiteraard de kinderen zelf. Met de geboortekaarten die ik heb ontvangen, kan ik inmiddels een klein muurtje behangen.

Mijn leeftijdsgenoten zijn niet de enigen die toe zijn aan de volgende stap. Loop ik samen met mijn moeder door de HEMA, trekt ze het ene na het andere schattige pakje uit de rekken. ‘Leuk he, Mariël! Kijk nou hoe lief!’ Als het aan haar lag, waren die kleinkinderen er al lang geweest. Iedere keer dat ik meedeel dat er iemand zwanger is, zie ik dat het ergens een beetje steekt. Ze wil niets liever dan oma worden. Tegelijkertijd denk ik niet dat het me in dank wordt afgenomen als ik me laat bezwangeren door de eerste beste gewillige zaaddonor, dus ze zal toch nog even geduld moeten hebben.

‘Al’ bijna dertig

Me zorgen maken dat ik te laat ben, doe ik niet direct. Maar af en toe heb ik wel een momentje waarop ik denk: ‘Shit, ik ben ‘al’ bijna dertig!’. Laatst nog, toen ik voor een artikel onderzoek deed naar bewust alleenstaande moeders. Ik kwam terecht op een website waar wensouders met elkaar in contact kunnen komen. Een soort Tinder voor gevorderden.

Uit nieuwsgierigheid klikte ik op ‘laat mij de leden zien’. Laura, 29, zoekt een donor. Amber, 27, opzoek naar een donor. Het zweet brak me uit. Moest ik me hier echt al mee gaan bezighouden? Wat nou als het allemaal niet vanzelf gaat? Daarover gesproken… wanneer nokken mijn eieren er eigenlijk mee? Paniekerig klikte ik de site weg.

Voordelen

Ik weiger me te laten opjagen door ‘wat hoort’. Daar heb ik me nog nooit iets van aangetrokken en ik ben niet van plan dat nu wel te gaan doen. En daarbij heeft kinderloos zijn ook zo zijn voordelen.

Terwijl ik dit typ, zit ik in het vliegtuig naar Chersonissos, waar ik voor de Telegraaf een paar dagen achter feestende Nederlandse jongeren aan ga hobbelen. Het plan hiervoor ontstond nog geen 24 uur geleden. Zo geheel onverwachts een paar dagen de hort op, wordt toch knap lastig met een koter. Mijn tijd komt nog wel. En tot het zover is, geniet ik met volle teugen van de vrijheid die die bij de afwezigheid van kinderen hoort.