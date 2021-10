Daghoroscoop 23 oktober - Accepteer de liefde, Maagd

VANDAAG JARIG

Je belangrijkste interesse zal komend jaar uitgaan naar intellectuele belangen en communicatie, gezin en familie, werk en gezondheid. Je algeheel welzijn zal beter zijn dan vorig jaar, maar je moet er aandacht aan blijven geven. Wees in de liefde niet te roekeloos; veilige seks is een must.

ZONDAG JARIG

Het jaar ziet er redelijk gelukkig uit en dat is een prettig vooruitzicht. Vooral in het voorjaar van 2022 zal de nadruk liggen op de plezierige kanten van het bestaan. Dat is gunstig als je een creatieve hobby hebt. Heb je de leeftijd om kinderen te krijgen dan zul je extra vruchtbaar zijn.

RAM

Ga in op een verzoek een lezing of voordracht te houden; je zult een instemmend gehoor bereiken als je jouw ideeën goed formuleert. Richt je aandacht op de taken die voor je liggen en dwaal niet af naar fantasie of dagdromerij.

STIER

Gevoelens van geluk kunnen verstoord worden door een verwarrende ontwikkeling. Misschien moet je een bijeenkomst bijwonen die op z’n best bitterzoet te noemen is. Zorg dat je genoeg beweegt en mijd alle verleidingen.

TWEELINGEN

Hoezeer je iemand ook bemint, er blijven altijd punten waarop je verschilt en zaken waarover je het niet eens zult zijn. Ga liever dan met elkaar bekvechten, er samen op uit. Samen koken, als het regent, werkt ook bevrijdend.

KREEFT

Een nieuw dieet of sportprogramma kan een ware inspiratie voor je zijn. Houd vast aan een gezond regime en volg geen modieus dieet dat je eerder kwaad dan goed zal doen. Als je wil afvallen kies dan voor langzaam maar gestaag.

LEEUW

De kosmos zorgt voor een periode van emotionele intensiteit, gepassioneerde creativiteit en romantiek. Laat je met de stroom meevoeren dan wordt het een weekend van goede tijden, rustige genoegens en boeiende gesprekken.

MAAGD

Accepteer de liefde en erkenning die je ten deel kan vallen. Er kan zelfs sprake zijn van een eerbewijs dat verband houdt met je werk of dienst die je de gemeenschap hebt bewezen. Jouw harde werken blijft niet onopgemerkt.

WEEGSCHAAL

Een geschikt weekend om een reis te plannen. Een verre bestemming kan te ambitieus zijn. Ga een stuk fietsen of wandelen in de omgeving teneinde hersenspinsels te verjagen en frisse lucht in te ademen.

SCHORPIOEN

Al breekt de periode van jouw verjaardag aan, dat betekent niet dat je alles zult krijgen wat je wilt. Het kan intrigerend zijn om te zien wat er gaat gebeuren. Partners hebben het beste met je voor, maar kunnen dat misschien niet realiseren.

BOOGSCHUTTER

Blijf gefocust op hetgeen voor jou van belang is en de manier waarop je jouw doel kunt bereiken. Ontken problemen op dat gebied niet als je wilt voorkomen dat ze ernstiger worden. Zodra je weet wat je wilt los je elk probleem op.

STEENBOK

Herstel het evenwicht tussen huiselijke kwesties en andere problemen in je leven. Sta wat vroeger op als bepaalde verplichtingen in strijd zijn met je verlangen naar vrijheid. Je kunt de komende tijd uitmunten in je werk.

WATERMAN

Het is van belang een evenwichtig dieet te volgen en genoeg tijd te besteden aan het terugdringen van stress. De kosmos geeft aan dat je rustiger aan moet doen. Activiteiten achter de schermen zullen goed verlopen.

VISSEN

Spanning tussen hetgeen je denkt en wat je voelt neemt toe. Bespreek je emoties met iemand die objectief is en bereid te luisteren. Laat je humeur niet bederven door sociale verplichtingen of door iemands ontevredenheid.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!