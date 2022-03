‘Klein kusje? Die tong kwam absoluut in beeld!’

Eindelijk, het is zo ver! Dé aflevering waarin er wordt gezoend en Thomas niet veel later in tranen uitbarst. Maar eerst mogen Ascha, Maureen en Demi met The Bachelor gaan kitesurfen. De favoriete sport van de avontuurlijke Thomas. Maar allemaal leuk en aardig om hem te zien shinen op het water, er valt diezelfde dag ook een movienight ticket te bemachtigen. En we weten allemaal wat dat betekent. Het einde van een film wordt tijdens een goede date immers nooit gehaald…

Witte sportsokken

Terwijl de drie dames om de beurt op de rug van Thomas klimmen en liters zeewater naar binnen slurpen, wordt er in de villa druk gespeculeerd wie er op die romantische filmdate mag. Of deze speculatiegesprekjes nou gescript zijn of niet, het gaat uiteraard al snel over een mogelijke zoen en de mooie dunne lippen van Thomas.

Isabella is ondertussen haar hoedencollectie aan het promoten, deze meid loopt de hele dag rond met een viltenhoed in de brandende zon. Maar ze staan haar allemaal even prachtig, dat dan weer wel. Bondgirl Merel is de gelukkige die wordt opgehaald voor de beruchte filmavond en mag voor het eerst in Thomas’ mansion haar entree maken. De eerste romantische een-op-een-date! Oftewel: kaarsjes en een flesje wijn op tafel. Maar wat trekt ze aan?! Een grijze joggingbroek met witte sportsokken. Dat snap ik dan weer niet. Je kunt toch ook een film kijken in een spijkerbroek? Zelfs Thomas heeft thuis zijn leukste overhemd aan.

Zoenen, zoenen, zoenen

Waarschijnlijk was Merel meer met een eventuele zoen bezig dan met haar outfit. De andere meiden in de villa bleven dan ook ‘zoenen, zoenen, zoenen’ roepen. Nou, joggingbroek of niet. Het heeft in elk geval goed uitgepakt. Want, ja hoor; er is gezoend! Het was een bescheiden kus, waarschijnlijk door de awkward situatie met een draaiende camera op nog geen meter afstand. En ik denk alleen maar: doorpakken Merel! Dit is je kans! Eenmaal thuis gaat de rest van de vrouwen pas naar bed nadat ze deze mondhygiëniste aan de tand hebben gevoeld. Merel mag zelfs nog een hele reconstructie maken. Ze benadrukt dat het een klein kusje was, oftewel zoenen zonder tong. Maar die tong kwam absoluut in beeld…

Tijdens de groepsdate de volgende dag mogen de vrouwen letterlijk hun beste beentje voor zetten tijdens een traditionele dans. Degene met de meest soepele heupen wint de wild rose, oftewel een date van iemand anders kapen. Nou, dat is toch precies wat je niet wil in een groep met elf vrouwen. Ik vraag me af waarop Thomas zijn keuze baseert, want in die kleurrijke soepjurken zijn de heupen ver te zoeken. En ik houd alle meiden ineens niet meer uit elkaar! Anna Noelle – diegene zonder date – is uiteindelijk verzekerd van een date en wint de roos!

Tienerspelletje

Niet veel later worden de bloemetjesgordijnen verruilt voor – ja, hoor daar zijn we weer! – korte strakke outfits op de beruchte cocktailparty. Maar wat gebeurt er nu?! Iedereen blijft zitten. Het lijkt wel een kringverjaardag. Alleen de prikkertjes met kaas en augurken ontbreken nog. Er staat zelfs niemand onzeker in een hoekje te twijfelen of ze iets tussen haar tanden heeft. En bij een gebrek aan gespreksonderwerpen wordt er zelfs een tienerspelletje gespeeld. Ik mis ineens Romy. Ja echt; die ‘Miss-kunnen we het even over mij hebben’-Romy. Wie had dat gedacht?

Totdat Maureen de traditie weer voortzet en niet op Thomas durft af te stappen. Geen idee waarom, want deze meid springt eruit met haar rode jurkje en blonde lange haren. Maar dan moet ik de aflevering stopzetten en terugspoelen. Nee, niet om haar jurkje nog eens goed te bekijken. Maar vertelt ze nou dat ze tijdens haar avontuurlijke backpackreis in Australië op haar 19e stiefmoeder van twee kinderen is geweest?! Thomas doelde waarschijnlijk op een iets ander avontuur.

In tranen

Toch levert deze gekke anekdote haar geen minpunten op, althans ze krijgt alsnog een roos tijdens de rozenceremonie. The Bachelor heeft negen rozen voor zich liggen, er gaan dus twee meiden naar huis. De jonge Indigo gelukkig niet, terwijl ze reageert alsof ze haar koffers al heeft gepakt. Het zijn Linde en Demi waar Thomas – met pijn in z’n hart én in tranen – afscheid van gaat nemen. Het kwetsen van iemands gevoelens gaat hem duidelijk niet in de koude kleren zitten. Wederom stelt The Bachelor dit seizoen niet teleur. Geen roos, maar weer tien punten voor Thomas.