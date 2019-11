Weekhoroscoop week 45

Ram

Liefde: Knuffelen is natuurlijk altijd fijn, maar deze dagen ben je meer gericht op ‘de daad’ zelf. Je raakt sneller opgewonden en het voorspel mag wel overgeslagen worden. Je wilt je lief gewoon graag. En ook gewoon nu.

Financiën: Een openstaande lening kan wellicht omgezet worden zodat de maandelijkse aflossing minder wordt. Kies voor een langere looptijd of als je al veel hebt afbetaald voor een lager leenbedrag.

Werk: Je bent op je top en dit blijft ook anderen niet onopgemerkt. Ondanks het feit dat je vol ideeën zit, kom je er niet aan toe deze ook te realiseren deze week. Simpelweg omdat je het te druk hebt met andere klussen.

Persoonlijk: Jij hoeft niet bang te zijn voor verveling, je komt tijd tekort! Hoewel jezelf vervelen misschien niet direct iets is wat je graag zou doen, is ontspanning wel iets wat je momenteel broodnodig hebt.

Stier

Liefde: Mogelijke onzekerheden kun je nu loslaten. Je weet steeds beter wat je wilt en dat is wel zo fijn. Ook voor je partner! Besteed meer aandacht aan safe seks, een ongelukje is zo gebeurd, zeker tijdens een spontane vrijpartij.

Financiën: Het is een goede week om een bepaalde financiële doelstelling te behalen. Je kunt dit, zeker als je er zelf ook in gelooft en daarnaast bereid bent bepaalde concessies te doen.

Werk: Maak van kleine mugjes geen grote rond stampende olifanten. Je bent nogal gespannen waardoor je bepaalde dingen misschien net verkeerd opvat met alle gevolgen van dien.

Persoonlijk: Je bent gevoelig voor andermans energie wat betekent dat het belangrijk voor je is om aan het einde van de dag je hoofd even helemaal leeg te maken. Probeer te mediteren of doe iets aan sport. Even lekker aan de schoonmaak met je favoriete muziek op werkt ook!

Tweelingen

Liefde: Jij en je geliefde kunnen het meer dan goed met elkaar vinden deze week. Er is niet alleen sprake van romantiek, ook maken jullie samen veel plezier. Er staan diverse uitjes gepland maar ook thuis weten jullie het meer dan gezellig te maken.

Financiën: Er word je een kans geboden om meer geld te kunnen verdienen. Ook al ben je niet direct enthousiast, het is niet onverstandig om het gewoon eens te proberen. Wellicht gaat het je makkelijker af dan je dacht en vindt je het nog leuk bovendien.

Werk: De kans dat je een andere baan krijgt aangeboden is groot maar de mogelijkheid dat je gouden bergen worden beloofd is er ook. Ga niet over één nacht ijs en wees alert op kleine lettertjes en slinkse addertjes.

Persoonlijk: Klusjes die je al weken voor je uitschuift kunnen nu met succes worden geklaard. Omdat je er nu minder tegenop ziet, zal het je ook een stuk minder moeite kosten.

Kreeft

Liefde: Je relatie gaat er met de dag op vooruit en het kost je dan ook niet de minste moeite om het gezellig te maken en te houden. Ook je partner geniet enorm van jullie momenten samen.

Financiën: Als je kinderen hebt spelen deze nu een belangrijke rol in je financiën. Mogelijk kosten ze je nu meer dan anders, maar aan de andere kant kun je ook door hen geïnspireerd raken om juist meer inkomen te vergaren.

Werk: Op een onverwacht moment en uit een onverwachte hoek, kun je zomaar een leuk aanbod krijgen. Je hoeft niet direct te beslissen, denk er gerust even over na.

Persoonlijk: Als je al last had van bepaalde kwaaltjes, zullen deze vanaf nu gestaag afnemen. Niet in de laatste plaats omdat je zelf meer aandacht besteedt aan je gezondheid. Blijf ook goed letten op je houding!

Leeuw

Liefde: Je staat momenteel niet te springen om feestjes of verjaardagen. Het liefst blijf je gezellig thuis met je partner om et daar knus en gezellig te maken. Samen een beetje rommelen in huis en verder niks. Moet zeker kunnen!

Financiën: Houd alleen de bank - én spaarrekeningen die je echt nodig hebt en het liefst ook zoveel mogelijk onder één dak. Dit geldt ook voor de verzekeringen die je hebt. Gooi oude polissen weg en orden de nieuwe netjes in een map zodat je altijd alles direct bij de hand hebt.

Werk: Er doet zich de mogelijkheid voor om vanuit huis een centje bij te verdienen of om iets samen met je partner of een familielid te beginnen. Ook al zijn de verdiensten in het begin nog niet om over naar huis te schrijven; je moet ergens beginnen, toch?

Persoonlijk: Overzicht is het toverwoord. Dit is een goede tijd om te ontrommelen. Gooi alle overbodige spullen weg, doe ze cadeau of verkoop ze. Ruimte is rust!

Maagd

Liefde: Dit is een goede week om je geliefde te laten zien dat je geleerd hebt van het verleden. Waak ervoor dat je je niet weer aan dezelfde steen stoot of in oude gewoontes vervalt.

Financiën: Je wilt al een poosje graag iets kopen voor in huis. Deze week loop je tegen een mooie aanbieding aan en het is nog je smaak ook. Pik in, ’t is (bijna) winter!

Werk: Wellicht is één van je elektronische apparaten aan vervanging toe en is het tijd voor een nieuwe telefoon, laptop of tablet. Durf dit gerust even aan te kaarten bij je werkgever.

Persoonlijk: Je hebt meer slaap nodig en dit merk je ook aan je lichaam. Geef hier gewoon gehoor aan en ga lekker naar bed wanneer je ogen dichtvallen. Ook al is het nog vroeg in de avond, geeft niks.

Weegschaal

Liefde: Je geliefde laat je merken honderd procent achter je te staan. Mogelijk sta je voor een belangrijke beslissing en laat je partner je nu weten je te allen tijde te willen steunen. Fijn om te weten!

Financiën: Je financiën hebben nu niet heel veel aandacht nodig. Alles loopt op rolletjes en er staan je op korte termijn geen onverwachte kostenposten te wachten. Wel kan het zijn dat er een vergeten rekening opduikt die nog open staat. Ook geen probleem.

Werk: Het loopt zoals het loopt. Op dit moment heb je dan ook weinig invloed op de dingen. Geeft niets, je hebt genoeg andere zaken om je aandacht op te richten. Vooral op het persoonlijke vlak heb je flink wat inspiratie opgedaan voor nieuwe ideeën.

Persoonlijk: Je weerstand is prima in orde, waardoor je nu iets makkelijker wegkomt met een avondje doorzakken of een paar nachten minder slaap. Maak er echter geen gewoonte van. Je mag dan wel een powervrouw zijn; je bent nog steeds geen robot!

Schorpioen

Liefde: Al een poosje ben je niet helemaal tevreden over hoe bepaalde dingen gaan binnen de relatie. Niet dat er nu direct sprake is van een crisis, maar het kan beter. Toch is dit niet het moment voor diepzinnige gesprekken. Samen leuke dingen ondernemen geniet nu de voorkeur.

Financiën: Een vooruitgang in je financiën is te verwachten. Wellicht doordat je een extraatje krijgt uitbetaald of omdat je zelf hier en daar geld weet te besparen. Hoe dan ook houd je meer over; een goede zaak.

Werk: De kans is groot dat je meer vrije dagen over hebt dan je dacht. Het kan geen kwaad even te informeren naar de huidige stand van zaken op dit gebied. Verder verloopt de week prettig; er is geen sprake van onenigheid of andere ergernissen.

Persoonlijk: Je zit goed in je vel, waarmee ook je gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde een enorme boost krijgt. Wilde je een paar kilootjes afvallen? Je bent nu extra gemotiveerd! Na een drukke werkweek is een dagje spa de ultieme beloning.

Boogschutter

Liefde: Je partner is in een attente bui en doet alles om het je naar de zin te maken. Niet omdat er iets goed te maken valt, maar gewoon omdat hij/zij heel veel van je houdt en je graag gelukkig ziet. Nou, wat lief!

Financiën: Het kan geen kwaad bepaalde wijzigingen aan te brengen of door te voeren in je huidige manier van budgetteren of investeren. De dingen die wel goed gaan daargelaten natuurlijk!

Werk: Nu is niet het moment om belangrijke beslissingen te nemen. Lastig, want juist nu kom je voor een keuze te staan die wel om een snelle reactie vraagt. Hoe ga je dit oplossen? Vraag indien mogelijk om wat extra tijd en volg anders vooral je gevoel.

Persoonlijk: Dit is een goed moment om te experimenteren. Een nieuwe haarkleur of een heel andere coupe pakt nu perfect uit. Probeer ook eens een geheel andere stijl qua kleding. Gewoon even lekker door de wasstraat. Metamorfose!

Steenbok

Liefde: Hoewel de romantiek op een laag pitje staat, is het wel een goede week om leuke dingen met vrienden te ondernemen. Wel heb je na zo’n gezellige avond zin in seks. Nu maar hopen dat je partner niet te moe is…

Financiën: In huis staat er iets op het punt om kapot te gaan. Dit kan deze week gebeuren of de week erop, maar in elk geval deze maand. Houd wat geld apart voor de eventuele reparatie of vervanging.

Werk: Er ligt flink wat concurrentie op de loer en niet alleen doet. De kans is aanwezig dat men je ook daadwerkelijk probeert dwars te zitten deze week. Hier zit je natuurlijk niet op te wachten. Succes is de beste strategie dus zorg gewoon dat jij beter uit de verf komt.

Persoonlijk: Doe nu vooral wat jij zelf leuk vindt en waar jij je zelf goed bij voelt. Dat is nu het enige wat belangrijk is, ongeacht wat iemand anders hiervan vindt.

Waterman

Liefde: Een meningsverschil over een financiële kwestie houdt de gemoederen flink bezig. Wie van jullie gelijk heeft doet niet ter zake. Het belangrijkste is dat jullie een compromis kunnen sluiten dat voor beide partijen goed voelt.

Financiën: Het is geen goed moment om te gokken of te speculeren op welk gebied dan ook. Neem het zekere voor het onzekere en geef niet toe aan verleidingen op dit gebied.

Werk: Via een tip van je broer, zus of een ander familielid kom je aan een leuke klus of zelfs aan een nieuwe baan. Dit is absoluut de moeite van het proberen waard.

Persoonlijk: In een bepaalde situatie sta je plotseling met je mond vol tanden. Zorg ervoor dat de ander niet merkt dat je perplex staat. Zeg in elk geval iets. ‘We zijn het oneens’ volstaat. Dit dekt de hele lading, hier kan hij/zij het mee doen.

Vissen

Liefde: Hoewel jij en je lief het ontzettend leuk hebben samen, heeft je partner wel een steuntje in de rug nodig. Hij of zij mist een bepaald inzicht en kan wel wat praktische adviezen gebruiken. Van jou inderdaad.

Financiën: Je inkomen neemt toe. Wellicht zelfs in de vorm van een bonus of een andere beloning die je toekomt; dit extraatje komt juist op het goede moment.

Werk: Diverse mensen zijn zeer onder de indruk van je kennis en je prestaties. Je arbeidsethos is hoog! De kans is aanwezig dat je binnenkort wordt uitgenodigd voor een belangrijk gesprek.

Persoonlijk: Kleed je warm aan en vermijd tocht. Je zit natuurlijk niet te wachten op een stijve nek. Had je al een elektrische deken gekocht? Of een vier seizoenen dekbed, mag ook! Je spieren worden blij van een warm bad of hete douche.

