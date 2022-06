Premium Het beste van De Telegraaf

'Je kunt nergens je recht halen, omdat in de virtuele wereld alles ongrijpbaar is'

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

De tijd van ‘Vadertje Staat’ is voorbij. Vertrouwen in de Staat, dat hadden we vroeger, maar dat is niet meer. Vertrouwen in ondernemers die goed voor hun klanten zorgen? Dat gaat ook langzaam maar zeker voorbij.