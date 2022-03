’Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen niets merken van mijn vechtscheiding?’

Veel kinderen die met jeugdzorg in aanraking komen, hebben te maken met ouders die in een vechtscheiding liggen. Dat meldde het AD onlangs naar aanleiding van cijfers die Jeugdzorg Nederland naar buiten bracht. Tumultueuze scheidingen zouden zorgen voor hechtingsproblemen bij kinderen. Het merendeel van de kinderen die bij jeugdzorg terechtkomen, heeft gescheiden ouders.

VROUW-lezeres Lisa las het bericht ook, en schreef een bezorgd bericht. „Mijn (nu nog) man en ik kunnen niet meer door één deur. We gaan scheiden, maar wonen nu nog in één huis, samen met onze kinderen van 10 en 12. Ik maak me zorgen om hen. Ik doe echt mijn best, maar de ruzies tussen mij en hem zijn onvermijdelijk en we kunnen elkaar niet luchten of zien. Mijn kinderen moeten hier zo min mogelijk last van hebben, maar hoe doe ik dat?”

Onveilige hechting

Lisa en haar toekomstige ex-man moeten hulp zoeken, zegt familie- en scheidingsmediator Bernadette Keijzer stellig. „Hoogstwaarschijnlijk zijn deze ouders, of in elk geval één van hen, zelf onveilig gehecht. Het feit dat moeder deze vraag stelt en zich zorgen maakt om haar kinderen, zegt al genoeg. Veilig gehechte mensen hoeven zich niet af te vragen of ze hun kinderen beschadigen. Het lukt hen om te communiceren op een constructieve manier en conflicten kunnen ze zelf het hoofd bieden.”

Illusie

„Voor onveilig gehechte mensen is dat veel lastiger. Ze hebben bindings- of verlatingsangst, of een combinatie van beide. Ze hebben de tools niet in hun gereedschapskist om er samen op een constructieve manier uit te komen. Het is al tot op dit punt gekomen, ze liggen in een scheiding en hebben veel ruzie, dus zelf gaan ze hier niet meer uit komen zonder hun kinderen hierin mee te nemen. Het idee dat alles opgelost is als je eenmaal gescheiden bent, is een illusie. Zet dat maar uit je hoofd. Omdat je ook na je scheiding met de zorg voor de kinderen te maken hebt, wordt de communicatie tussen jou en je ex-partner alleen maar belangrijker.

Hulp zoeken

„Hulp van een professional, zoals een relatietherapeut of een mediator, kan ervoor zorgen dat jullie weer beter met elkaar kunnen communiceren. Door patronen inzichtelijk maken leer je waarom je doet zoals je doet en waarom je communiceert zoals je communiceert. Daar kan van alles aan ten grondslag liggen. Wees bereid je daarvoor open te stellen en hand in eigen boezem te steken. Je moet wel, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. En nee, dat zal niet zonder moeite gaan, maar als je je bewust wordt van je eigen aandeel in het geheel, zal je zien dat je elkaar ook beter zal begrijpen.”

Problemen voor de kinderen

Als je niet werkt aan je communicatie bij een scheiding, zijn kinderen daar onvermijdelijk de dupe van, vervolgt Keijzer. „Ook al hebben je kinderen een veilige hechting gehad in hun eerste jaren, dan nog kunnen negatieve ervaringen een omslag betekenen en voor hechtingsproblemen zorgen. Zo kan er een loyaliteitsconflict ontstaan als jij en je partner blijven ruziën. Je kind krijgt dan het gevoel te moeten kiezen voor één van de ouders en zal de ander als boeman gaan zien. Dat kan van kwaad tot erger gaan en kan zelfs ouderverstoting tot gevolg hebben, waarbij een kind een ouder helemaal niet meer wil zien. Dit kan op termijn weer hechtingsproblemen tot gevolg hebben in latere relaties van je kind.”

De conclusie van dit alles, wat Keijzer betreft: denk vooral in het belang van je kind, hoe erg je scheiding ook is. „Doorleef zelf de pijn, ga de uitdaging aan, geef het een plek, verwerk het en leer het in een eventuele nieuwe relatie anders te doen. Hoe dan ook: neem je kind er niet in mee en zoek hulp waar nodig.”